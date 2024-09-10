東港迎王將至 警方加強取締華僑市場周邊違停

東港東琉碼頭及華僑市場周邊因腹地狹小、人車眾多，汽機車違停嚴重。東港迎王將至，預計鎮內將迎來更多人潮，為了改善交通，東港警分局除了加強執法取締，也重新畫設道路標誌、標線、停車格、人行道等，現已完成，警方也呼籲民眾遵守交通規則。

華僑市場及東琉碼頭因有大批遊客及消費者，人車擁擠，民眾常貪圖便利，車輛任意停放，造成周邊交通混亂，東港警方6月起開始強力大執法，取締朝隆路段各項違規停車，迄今共開出710張罰單。

也有民眾抱怨其周邊環境交通標線不明、停車規畫不當、行人空間不足，東港警方因此協同鎮公所等單位，重新畫設道路標誌、標線、人行道加繪綠底、機車停車格動線，完工後周邊環境煥然一新，警方也表示，會持續取締違規，維持交通順暢，確保用路人安全。