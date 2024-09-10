東港華僑市場違停3個月開罰710件 屏警祭改善措施

屏東東港知名旅遊景點華僑市場旁違停嚴重，6月起迄今開出710張罰單；相關單位日前實施改善措施，如重新規劃機車停車格動線、人行道加綠底等，並建議汽車停車空間。

屏東東港華僑市場為知名景點，且緊鄰通往小琉球乘船處，每逢旅遊熱季違停亂象多。依屏東縣警察局東港分局統計，今年6月起迄今已開出710張違規停車罰單，為此，東港分局與東港鎮公所及相關路權機關，重新規劃周邊道路標線及動線。

東港分局今天發布新聞稿表示，已於8月底改善華僑市場前道路交通環境，如道路標誌、標線、停車格，並於人行道加繪綠底及重新規劃機車停車格動線；以往許多機車違停在人行道，已加劃1排機車停車格，警方將持續對華僑市場及東琉碼頭周邊取締違規，維持交通順暢，確保用路人安全。

東港分局提醒，勿任意違規臨停或停放人行空間，遊客可至東琉碼頭旁漁會收費停車場及立體停車場停車；另外，建議民眾機車可停放於漁會大樓前廣場，汽車可停放在進德大橋北端鹽埔漁港沿線路旁，再步行進德大橋沿線欣賞漁港風光。