高市取締違規租售廣告 環保局長：實施有時非僅最近

為整頓市容，高雄市環保局針對中山路等多條主要道路，取締未申請取得設置許可的房屋租售廣告，被議員質疑是想掩蓋南高雄衰退事實；環保局長張瑞琿今天說，已實施1、2年，不是只有最近而已。

國民黨高雄市議員黃紹庭在臉書（Facebook）發文表示，高雄市環保局以有礙公共安全、交通安全及市容觀瞻為由，取締市中心如高雄車站及中山路、中正路等要道的房屋租售廣告；今年已查報74面廣告物，被要求「限期拆除」。

黃紹庭質疑，曾是年輕人聚集的新崛江、三多商圈等地段，如今人潮逐漸散去，商家生意難以為繼，店面租售情況因此越來越多；質疑房屋租售廣告被取締，是怕傷了「皇城內的和氣」，市府駝鳥心態，也無法遮掩南高雄衰退的事實。

張瑞琿今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，法規有相關許可規定，要有一定規格，不能懸掛影響市容或交通，或有髒亂維護問題。

張瑞琿指出，市府會依照許可規定的大小核准廣告物，如有依照許可規定懸掛，就不會去拆除；媒體追問，是否最近特別積極取締，張瑞琿說，「沒有，我們已經實施1、2年了，不是只有最近而已」。