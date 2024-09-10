高捷R20後勁站聯開案簽約 隈研吾設計打造楠梓雙星

高市府今天舉辦「高雄捷運紅線R20後勁站聯合開發案」簽約儀式，這是高捷聯開簽約第5案，預計民國114年8月動工、119年6月完工，將以2棟建物打造「R20楠梓雙星」門戶意象。

「高雄捷運紅線R20後勁站聯合開發案」簽約儀式，上午由副市長林欽榮代表市府與共同申請人鑲揚國際開發有限公司及福裕事業股份有限公司簽訂開發合約。

林欽榮表示，這是高雄捷運聯開正式簽約的第5個案件，也是鄰近楠梓產業區、半導體產業S廊帶上重要節點的明日之星，預計114年8月動工、119年6月完工，將以2棟建物打造「R20楠梓雙星」門戶意象。

林欽榮表示，因應半導體S廊帶持續蓬勃發展，市府擇定R20後勁站西側住宅區土地辦理聯合開發，R20站鄰近高雄科技大學、楠梓產業園區、後勁公園，具TOD（大眾運輸導向型發展）樞紐及都會核心優勢，對於北高雄門戶再塑造，以及地方發展具有指標性意義。

福裕事業股份有限公司副董事長董上裕表示，在此次開發項目中，不僅改善城市居住環境，更將帶來新的經濟動能，為區域創造更多產業與就業機會；這次也邀請享譽國際日本設計大師隈研吾跨刀設計此案，展現對建築高品質的重視。

高市府捷運局長吳嘉昌表示，此開發基地位於楠梓區加昌路與海專路路口，基地面積1658坪，規劃地下5層及地上2棟分別為16層與24層的住辦、住商大樓，開發規模約達1.8萬坪，與捷運後勁站出口立體連通，總投資金額新台幣42.9億元。

捷運局指出，未來市府將分回部分空間作為楠梓第2行政中心及相關公益設施使用，服務楠梓地區居民及楠梓產業園區員工，並將取得綠建築、智慧建築及耐震標章，確保建築符合政府安全規範，追求環境友善，實現綠色永續辦公。

捷運局表示，高雄捷運目前已完成簽約的聯合開發案包括O4、O13、Y10、RK1西基地和此次R20站，累計投資金額逾250億元；另外，O9-A基地也正在公告徵求投資人，未來會推出更多捷運聯合開發案，創造高雄軌道經濟新地標。