樹德家商獲波特蘭花車遊行金質獎 陳其邁頒發獎金

高市府今天召開市政會議，市長陳其邁公開表揚樹德家商，感謝文化藝術團師生參加「2024年美國波特蘭玫瑰花節」花車遊行榮獲最高金質獎，為高雄市爭光。另贈中秋加菜食品及玩具給高市消防局搜救犬隊，由支援0403花蓮地震中表現優異的「傳八」及「羅傑」代表接受。

1988年起，樹德家商文化藝術團隊代表高雄市參加姊妹市美國波特蘭市玫瑰花節慶祝活動，今年主題為「金球飛舞展神威」，學生身著亮眼的紅黃色舞衣，以多項高難度動作吸引觀眾目光，獲評審頒發最高金質獎榮耀。同樣是波特蘭市賽事，樹德家商學生擊敗在地隊伍，勇奪龍舟競賽高中組第一名，蟬聯冠軍超過10年。

市政會議上，學生代表將金質獎的獎盃獻給市府，市長陳其邁也回贈3萬元補助金，讚揚文化藝術團學生的優異表現。

樹德家商校長陳清美表示，文化藝術團隊積極參與全國中等學校運動會、全國運動會、雙十國慶遊行等重大場合表演，多次代表高雄市訪問美國、加拿大等姊妹市；今年41名師生團隊合作，以精湛的表演技巧，分別獲得花車遊行金質獎及龍舟競賽高中組第一名，展現台灣傳統文化之美。