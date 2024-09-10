驚！大樓高空吊掛重物竟無人交管 高市勞檢處：最高罰30萬

高雄市鼓山區一棟新建大樓昨進行高樓吊掛作業，重物緩慢從空中垂降而下，地面竟無人交管，現場人車陷入危險環境中，影片在網路流傳。高市勞工局表示，經勞檢處派員檢查屬實，將依違反職業安全衛生法裁處3萬至30萬元罰鍰。

昨日下午3點多，民眾行經鼓山區一棟正在興建中的大樓，發現大樓正進行吊掛作業，重物從高空中緩慢垂降而下，地面竟然沒有人管制交通，行經施工地點的駕駛人膽戰心驚，過程全被路人拍下PO網。

勞檢處表示，昨經影片初判，工地疑似在使用起重機作業時，未採取防止人員進入吊舉物下方及吊舉物通過人員上方之設備或措施；今日檢查發現，雇主實施起重機吊掛作業時，未採取防止人員進入吊舉物下方之措施，違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將裁處3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處呼籲，雇主使用起重機吊掛作業時，應確實採取防止人員進入作業範圍之相關措施，以確保作業安全。