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三年一科東港迎王祭將開跑 郵輪巴士深入體驗東港人文

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大鵬灣海上教堂。圖／屏東縣政府提供
大鵬灣海上教堂。圖／屏東縣政府提供

三年一科的東港迎王平安祭典將於9月28日開跑，屏東縣政府推出「東港迎王郵輪巴士」，體驗3年才1次的東港迎王，及在地文化、歷史、生態。另外縣府也推出6條「全民運郵輪巴士」觀光路線，帶遊客深入探索屏東各地風情。

「東港迎王郵輪巴士」帶遊客參觀祭典最大木造王船，及純度98.6％金箔的黃金牌樓，體驗東港「家將窟」稱號，百年廟宇的家將臉譜文化，還可以臉譜面具DIY，並參訪國家無形文化資產的迎王七角頭轎班。

午餐吃一碗東港著名的飯湯，之後搭乘太陽神號生態遊艇遊大鵬灣，360度視野欣賞海上風光，並可獲得迎王祈福運動毛巾。縣府交旅處表示，東港迎王郵輪巴士還有9月14、15、21、22等日行程可報名。

另外配合2024「全民運動會」在屏東舉辦，縣府推出6條主題郵輪巴士觀光遊程，分兩波推出。目前有3條已經額滿或截止，還有3條路線包括高樹安坡秘境探險、二峰圳人文走讀、東港大鵬灣生態遊達人帶路仍可報名。

詳細資訊可上「屏東go交通」、「屏東go好玩」屏東縣政府交通旅遊處臉書粉絲團查詢。

東港王船。圖／屏東縣政府提供
東港王船。圖／屏東縣政府提供
東港華僑市場。圖／屏東縣政府提供
東港華僑市場。圖／屏東縣政府提供
大鵬灣國家風景區。圖／屏東縣政府提供
大鵬灣國家風景區。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 東港 迎王

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