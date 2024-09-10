獨／高雄市立大同醫院換手經營引反彈 高醫工會26日上街抗議

高雄市立大同醫院經營權變天掀起波折，高醫團隊深耕15年把大同醫院從廢墟經營到全球最佳醫院，最後卻是高雄長庚取得優先議約權確定換手經營，引發高醫醫護強烈反彈，怒批市府因長庚權利金優於高醫，完全不顧1000多名醫護工作權益，高醫醫療事業企業工會發出號召令26日上午10時「向高雄市政府怒吼」，要把不平與憤怒吼出來。

8月底，高醫確定未取得優先議約權，造成醫護恐慌憂心工作不保，上周9月3日高醫工會發出內部信號召醫護走上街頭爭取工作權益，文中提到大同醫院下一期優先議約權被取消了，然而高醫高層和經營團隊卻無法得知什麼原因？要如何改善？僅能告訴全體員工盡最大努力在下個階段的公開招標爭取回來。

據了解，年初醫界就傳出高醫可能無法續約的消息，當時高醫雖然震驚，仍盡力與市府溝通，除整修地下一樓門診區和病房廁所，也把權利金提高，甚至衛生局提出重新議約改成醫療服務合作案，市庫可拿營收分潤，高醫也同意，沒料到最後翻牌，卻是高雄長庚拿到議約第一順位。

衛生局宣布長庚取得優先議約，理由是權利金優於高醫且履約能力佳；不過高醫透露，經營權攸關全體員工工作和生計，一定全力配合衛生局要求，關於權利金出價，院內自己評估過出價已到頂了「再上去就會賠錢」，未料最後仍敗給長庚。

高醫工會則指出，衛生局公布消息的那一晚，多數大同員工都失眠了，半夜接到院方緊急通知邀請工會幹部隔天舉行會談，談的是全體員工的未來與安置計畫「這一晚，我們也失眠了」。

高醫工會痛訴，在衛生局口中的公平、公正、公開的原則下，高醫出乎意料之外失去經營權，事後向衛生局討個說法，衛生局卻回「高醫沒拿到優先議約權理由是因為計畫書錯字太多、公衛醫療服務計畫不符合高雄市政府期待等等」，怎麼14多年來年年拿績優評比的大同醫院頓時成了問題學生？

高醫工會說，這讓正準備接受教學醫院評鑑的大同醫院，重整內部硬體審視完所有工作規範與醫品準則的全體員工，戰戰兢兢正要迎接9月預評的時候，就這樣輸了，全部拱手送人，長庚團隊不用花一分毫可以無縫接軌，高醫僅能揮揮衣袖帶走願意留任員工與滿腹傷心。

「而我們還是不明白輸在哪裡？」沒有考量1000多名員工和1000多個家庭的未來，勞工權益何在？第一線臨床工作醫療人員未來置身何處，內心充滿不確定性。

高醫工會批，這在號稱重視勞工權益的高雄市是多麼諷刺，大同醫院的會員員工是高醫工會的責任，因此決定上街頭痛訴不平和憤怒，邀請院內伙伴9月26日上午10點與高醫工會一起站上高雄市政府門口大聲怒吼。

高雄長庚強調，這次長庚與衛生局針對大同醫院醫療服務合作招標，對急重症醫療服務有更多期待，因此未來的大同醫院，將不只是社區醫院，而是比照醫學中心，提供急重症全人照護的醫院。

高雄長庚表示，依當地人口與疾病結構統計來看，大同醫院及鄰近行政區65歲以上人口占22.3%，已屬超高齡社區，預估當地對急重症需求日益提高，因此加速導入24小時腦中風、24小時心導管、緊急外傷、高危險妊娠與新生兒照護等醫療團隊，刻不容緩。

此外，長庚病人有高達20%以上是來自大同醫院所屬的前金區與鄰近5區苓雅、新興、前鎮、鹽埕、三民，為減少病人奔波，決定承接大同醫院，未來將導入市價近億元達文西手術系統等尖端醫療服務。

高雄長庚承諾，承接後，未來每年會平均投入約6千萬，分階段將大同醫院從原有「中度級急救責任醫院」提升為「重度級」，打造成為高雄市四家(準)醫學中心外，第五家重度級急救責任醫院，並配合衛生局強化整體市立醫院在急重症的服務量能。