接手高市大同醫院 長庚：服務將比照醫學中心

高雄市立大同醫院委託高醫合約將於今年底到期，新標案由長庚取得；高雄長庚今天表示，未來大同醫院不只是社區醫院，而是比照醫學中心，此次參加投標也是為了照顧原有病人。

大同醫院委託高醫經營15年，合約將於今年底到期，高醫未取得新合約，改由長庚承接。高雄長庚今天透過新聞稿表示，高雄長庚醫院代表長庚法人，依衛生局公告計畫與市民服務需求參與徵選，並順利取得議約第一順位。

高雄長庚指出，此次高雄市政府衛生局的徵求計畫中，已明顯對於急重症醫療服務有不同定位與期待，「未來的市立大同醫院，將不只是社區醫院，而是比照醫學中心，提供急重症全人照護的醫院。」

長庚表示，依據當地人口與疾病結構統計來看，市立大同醫院所屬及鄰近行政區65歲以上人口就佔了22.3%，已屬超高齡社區，預估當地民眾未來對於急重症需求也將日益提高。

長庚強調，未來將加速導入24小時腦中風、24小時心導管、緊急外傷、高危險妊娠與新生兒照護等醫療團隊，並承諾平均每年投入約新台幣6000萬元，分階段將大同醫院從原有「中度級急救責任醫院」提升為「重度級」，打造成為高雄市4家（準）醫學中心外，第5家重度級急救責任醫院。

長庚進一步說明，此次參與徵選主要原因是考量長庚當地病人的需求，統計高雄長庚與市立鳳山醫院的病人，其中有高達20%以上是來自大同醫院所屬前金區與鄰近5區（苓雅、新興、前鎮、鹽埕、三民），未來承接大同醫院後，將可減少眾多病人四處奔波。

此外，長庚也將導入市價近億的達文西手術系統等尖端醫療服務，加速提供完整醫療照護，滿足病人在地治療需求。

長庚強調，歡迎所有員工留任，將保障年資與工作權，並提供優於現況工資條件；未來大同醫院也將比照市立鳳山醫院，提供市立醫院70歲以上長者免收門、急診掛號費，弱勢病人（低收入戶與身心障礙者）免門、急診掛號費及部分負擔。