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工作高風險 引水人：出海像賭命

聯合報／ 記者宋原彰劉星君／高雄報導

高雄港引水人平均月薪60至80萬元，高薪背後卻暗藏極高風險，出勤須搭小船接駁到貨輪旁，在船體不斷搖晃下攀爬梯子，若失足落海，輕則撞船體受傷、重則捲入螺旋槳身亡，全台近5年發生2起引水人死亡事件，高雄港近5年就有12件引水人受傷，包括手腳遭船隻夾傷、落海等，在地引水人說「每次出海都像賭命」。

引導船隻順利進入港口的引水人24小時輪班待命，出海須保持良好精神狀態和應變，船舶接近港口要快速反應並前往待引水的船邊，若遇強風大浪，爬升舷梯變得更危險。台中港前年發生引水人在爬繩梯時因湧浪太大落海，救起送醫不治；台北港去年發生香港籍貨輪撞翻引水船，引水船船長、船員2人落海罹難。

高雄港目前43名引水人，李姓引水人說，高雄港近年雖沒有發生引水人身亡事件，但5年來已有2名引水人遭夾傷腿、5名引水人落海，5名夾傷手部和腳扭傷，颱風期間政府偵測風浪發現持續超標，會宣布管制進出港，但數值若下降就解除，引水人恐反覆冒險出海。

「要等出人命才有人重視嗎？」李姓引水人說，政府的安全管制措施仍令人感到安全意識薄弱，每次出海擔心繩索斷裂、小艇翻覆，承受極大壓力，成為引水人是每位船長的夢想，但工作中的安全風險與當初期待落差大，雖然如此，他們仍懷抱使命感，為各國船隻提供服務，但長期以來默默付出卻未獲應有的重視與保障。

引水人 風險 高雄港

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