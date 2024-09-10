巨浪引航2意外 高港引水人批航港局

摩羯颱風近期侵襲中國大陸東南沿岸，外圍環流讓高雄港海象不佳，引水人配合船商引水，上周連傳兩起意外，有引水人登船後因湧浪過大無法進港，困船內2天，還有1人因浪高被交通艇夾斷小腿昏迷。有引水人批，航港局出港管制猶疑不定。航港局回應，邀相關單位開會檢討進出港管制標準。

航港局解釋，現行管制基準是風力7級以上或外海湧浪3公尺以上，高雄港務分公司會依當下海象決策是否管制進出港，引水人若執行作業發現有困難，也可依引水法第30條規定拒絕引領。

引水人高薪背後卻暗藏極高風險，每次出勤須搭乘小船接駁到貨輪旁，得在船體不斷搖晃情況下攀爬梯子，若失足落海，輕則撞船體受傷，重則捲入螺旋槳身亡。圖／讀者提供

颱風摩羯二度入境中國大陸，台灣雖未發布海上警報，高雄港外海多處浪高超過3公尺，1名引水人5日晚間10時引領船舶出港後，因湧浪過大導致無法離船，船長7日重新進港，引水人才得以下船、受困船內2天。

7日下午4時，黃姓引水員出海引航巴拿馬籍船舶進港，登輪過程中因湧浪劇烈，遭搭載交通艇夾斷左小腿，粉碎性骨折，在小腿失去知覺和疼痛下，獨自登上甲板後陷入昏迷，另名引水員登輪救援，輪船當晚7時才靠泊76碼頭，黃男被送至小港醫院救治。

依現行高雄港船舶進出港管制基準，颱風期間一港口湧浪高於2公尺、二港口湧浪高於3公尺同樣暫停進出港。但有引水人說，航港局未依現行進出港管制基準「明確」實施管制，管制時間猶疑不定，多次解除又宣布管制，讓引水人無所適從，只能在浪高接近3公尺不安全環境下執行引航作業，交通艇在如此風浪更難達安全操作標準，屢次出事卻無相關單位提糾正並改善；他痛批，「檢討報告都是過場而已，受傷只能自行承擔」。

航港局指出，2月成立「強化引水安全管理專案」，就引水人監理督考、進出港管理及完備基礎設施設備等面向，做系統性盤點及擬定對應改善策略；運安會有對近期引水人意外事件提出建議，航港局會邀集各港引水人辦事處、港務公司、港勤公司、航商等單位開港區航行安全會議、海事案件檢討精進會議。