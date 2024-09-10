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洪允典二連霸議長 兩度逃過罷免

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

73歲洪允典是七連霸議員，行事風格毀譽參半，從政生涯寫下不少傳奇故事，是金門史上唯一的二連霸議長，兩次議長同票抽籤勝出，也經歷兩次罷免危機，都化險為夷。罷免案昨雖以流會作結，但挑戰才剛開始，如何收拾戰場，和反對派維持一定互動，考驗洪允典這位沙場老將政治智慧。

洪允典2018年起擔任議長，2022年連任，打破金門縣議長從未連任的魔咒。有趣的是，洪允典在兩次議長選舉中，都因與對手得票平手，靠著抽籤勝出登上議長大位，不少人都說歸功於他拜拜很誠心，神明有保佑。

洪允典是小金門人，早年在台灣從事建築業，後返回鄉發展，家族在金門有建設、營造等事業。洪允典棄商從政有成，但此次不是他首次被提罷免，上屆議長期間，他提出要在金門莒光湖畔、縣府規畫的共融式公園預定地上，斥資9.2億元蓋新議政大樓，被前縣議員陳滄江發起罷免連署行動，之後縣議會刪除該筆預算，陳滄江才撤回罷免案。

此次罷免案是由縣議員周子傑提出，上屆洪是議長、周任副議長，便傳出兩人有「心結」。本屆議長選舉，兩人又為議會龍頭之爭，互不相讓，因同票靠抽籤才敲定議長寶座，此次周提罷免失利，難掩失落。

回顧這次總統選舉，洪允典也是國民黨內少數敢公開挺鴻海創辦人郭台銘的要角，郭台銘在823砲戰周年紀念期間訪問金門，洪到機場迎接並全程陪同，郭尊稱洪「表哥」，兩人頗有交情。

洪允典 罷免 金門

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