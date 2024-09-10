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出席議員未過半 金門罷免議長流會

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

國民黨籍金門縣議長洪允典遭9位議員串聯罷免，昨舉行罷免投票會議，是地方制度法實施以來，議會層級罷免案首例。但因只有8位議員到場、6人簽到，出席人數未過半，擔任主席的副議長歐陽儀雄宣布流會，歷時16秒，洪允典的議長保衛戰過關，本屆議長任期內不得對其再提罷免。

洪允典昨沒現身議場，事後發聲明表示，感謝過半數議員支持，不僅守住議會尊嚴，也唾棄不理性罷免，讓他有機會繼續為議會服務，呼籲「19位議員一家人，本是同根生，相煎何太急」。

罷免投票流會，有議員私下說不意外，「早就喬好」。罷免案發起人、國民黨議員周子傑眼眶泛紅說，罷免案事出有因，遺憾人數未過半，尊重每位議員選擇，強調「只有是非沒有對錯」。

挺洪、反洪兩派議員都保持低調，議員董森堡說，不管是贊成或反對，建議要坐下來好好溝通，府會相互制衡，才是全民之福。

金門縣議員有19人，此次議長罷免案有9名議員連署，包括蔡水游、周子傑、歐陽儀雄、洪成發、唐麗輝、許玉昭、許大鴻、吳佩雯、董森堡。唐麗輝因身體不適未出席，其餘8人都到場，洪成發簽名時不慎簽到洪鴻斌欄位，最後認定有效，反而是許大鴻逾時簽名，被認定為無效；董森堡未簽，總計6人完成簽名。

至於挺洪派包括洪允典等9人，當時待在議場旁議員休息室觀看直播，宣布散會後，一行人才陸續離開。

一位不具名議員透露，此結果有跡可尋，日前縣議會通過金門縣政府組織自治條例部分條文及編制修正案，同意縣府建設處一分為二，分為產業發展處、城鄉發展處，縣府這項提案爭取5年，直到罷免前才過關，明顯是縣長陳福海與議長達成某種默契，親近陳福海的3、4位「海派」議員，此次全「站隊」未出席投票，加上反洪派議員有人臨時不出席，助洪允典挺過罷免考驗。

洪允典近來也是審慎「固票」，展現十足誠意，團隊沙盤推演各種可能情況，洪允典更多次到浯島城隍廟等廟宇參拜，盼能化險為夷。

洪允典 罷免 議員

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