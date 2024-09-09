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非單純租借演唱會場地！火星人吸10萬歌迷、魔力紅也接棒 陳其邁透露數字密碼

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
西洋流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）本月7日、8日在高雄世運主場館開唱，第一天85分鐘完成疏運、第二天散場疏運在78分鐘內完成，捷運共計疏運53.6萬人次。圖／高市交通局提供
西洋流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）本月7日、8日在高雄世運主場館開唱，第一天85分鐘完成疏運、第二天散場疏運在78分鐘內完成，捷運共計疏運53.6萬人次。圖／高市交通局提供

知名樂團接力到高雄演唱，高雄市府善用大數據分析以精進相關配套措施。市長陳其邁今天透露，火星人布魯諾Bruno Mars演唱會的歌迷女多男，女生佔59％、男生佔41％，市府可據此調整男女廁所比，提供最好服務，不是把演唱會單純當作場地租借而已。

西洋流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）7日、8日在高雄世運主場館開唱，吸引逾10萬歌迷到訪高雄。演唱會剛落幕，市長陳其邁又在臉書預告，美國流行搖滾樂團魔力紅明年情人節將到高雄開唱。

陳其邁今天在市府受訪時表示，世運是全台唯一可容納4.5萬人以上，且獲綠建築黃金標章的場館，每年有110萬度的電，除自己使用之外，還可以餘電賣給台電公司，是碳足跡最小的萬人場館，市府團隊接待天團的經驗豐富。

交通局統計，在兩天演唱會中，第一天85分鐘完成疏運、第二天散場疏運在78分鐘內完成，高雄捷運共計疏運53.6萬人次。

陳其邁說，每次演唱會結束，市府都會檢討，到底哪些部份是需要加強的地方。像這次演唱會，女生佔59%、男生佔41%，市府團隊已累計好幾場大型演唱會的大數據，可以根據大數據調整男女廁所或性別友善廁所比例，提供最好服務，另了解年齡層的分布或地域分布，精準賞握高鐵及台鐵加班車等交通接駁。高市府不是把演唱會單純當作場地租借，而是和天團所要求的標準接軌，提供整套符合國際水準的服務。

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