摩羯颱風襲陸東南沿岸「引外海巨浪」 高雄港引水人遭2船夾斷小腿昏厥

摩羯颱風侵襲中國大陸東南沿岸，外圍環流讓高雄港海象不佳，高雄港引水人配合船商引水，近日屢發生意外，先是有引水人因湧浪過大，登船後無法進港，困在船內2天，7日更有一名引水人在浪高3公尺時登船作業，遭交通艇夾斷小腿昏迷。

引水人認為，現行高雄港船舶進出港管制基準寬鬆，航港局出港管制猶疑不定，發生意外卻未檢討改善。

颱風摩羯二度登陸中國，台灣雖未發布海上警報，高雄港外海多處浪高超過3米，一名引水人5日晚間10點引領船舶出港後，因湧浪過大導致無法離船，船長7日重新進港，引水人才得以下船、受困船內2天。7日下午4時，另名黃姓引水員出海引航巴拿馬籍船舶進港時，登輪過程中因湧浪劇烈，遭搭載的交通艇夾斷左小腿，造成粉碎性骨折。

黃男最後在小腿失去知覺和疼痛下，獨自登上甲板並陷入昏迷，後來另名引水員登輪救援，輪船當晚7點才靠泊碼頭，黃男被送至小港醫院救治。現行高雄港船舶進出港管制基準，平時一、二港口風力達7級以上或外海湧浪高於3公尺以上得暫停船舶進出，颱風期間一港口湧浪高於2公尺、二港口湧浪高於3公尺同樣暫停進出港。

一名引水人表示，航港局未依現行進出港管制基準明確實施管制，管制時間猶疑不定，多次解除又宣布管制，導致引水人無所適從，只能在浪高接近3米的不安全環境下執行引航作業，交通艇在如此風浪更難達到安全操作標準，屢次出事卻無相關單位提出糾正並要求改善，他痛批「檢討報告都是過場而已」，引水人受傷只能自行承擔。

航港局表示，現行管制基準是風力7級以上或外海湧浪3公尺以上，高雄港務分公司會依據當下海象決策是否管制進出港，引水人若執行作業時發現有困難，得依引水法第30條規定拒絕引領；航港局每月定期開會檢討高雄港航安機制，並協請港務分公司檢討進出港管制標準有無精進空間，以確保引水人於安全無虞下進行船舶引領作業。

此外航港局今年2月成立「強化引水安全管理專案」，就引水人監理督考、進出港管理及完備基礎設施設備等面向，做系統性盤點及擬定對應改善策略。針對運安會對近期發生引水人意外事件所提出建議，航港局會邀集各港引水人辦事處、港務公司、港勤公司、航商等單位，召開港區航行安全會議、海事案件檢討精進會議。