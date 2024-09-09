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高雄貨櫃車專用道施工塞車 立委賴瑞隆：第一標下月完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆憂心，高雄洲際貨櫃中心一、二期完工啟用後，大型貨櫃車的比例會比現在增加32%，港區聯外交通將更加壅塞，必須加速國道七號及貨櫃車專用道興建才能讓車輛分流，減少交通死傷意外。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆憂心，高雄洲際貨櫃中心一、二期完工啟用後，大型貨櫃車的比例會比現在增加32%，港區聯外交通將更加壅塞，必須加速國道七號及貨櫃車專用道興建才能讓車輛分流，減少交通死傷意外。圖／賴瑞隆服務處提供

高雄沿海路重車流量大，再加上高雄洲際貨櫃中心貨櫃車專用道施工中，塞車嚴重及交通安全引發民怨，立委賴瑞隆指出，第一標工程鄰近小港人口稠密區，預計下月完工，第三、四標工程預計於12月初及中旬完工通車。第二標工程因涉及管線遷移，預計2025年3月完工。

賴瑞隆服務處指出，行政院核定高雄洲際貨櫃中心貨櫃車專用道14億元，已於2022年11月正式動工，後續預算追加至20.29億元，自台機路、大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路銜接沿海四路，全長8.28公里，分四標工程進行。

賴瑞隆表示，根據市府新工處9月9日最新資料顯示，第一標工程，自台機路、大業北路、中鋼路至茂大街，全長3.34公里，鄰近小港人口稠密區，已完成路型優化及專用道設置，將進行AC路面鋪設，下月中旬完工。

第二標工程，自茂大街至中林路，不過因為存在台電及自來水管線，側溝、AC及橋梁無法施工。賴瑞隆說，他將邀經濟部、台電協調加速配合遷移，可望在2025年3月完工。

第三、四標工程部分，中林路至上林街、上林街至鳳鼻頭公園，總長3.28公里，鄰近臨海工業區及沿海六里，預計12月初及中旬完工通車。

高雄洲際貨櫃中心貨櫃車專用道施工，此工程共分四標，全長8.28公里。圖／賴瑞隆服務處提供
高雄洲際貨櫃中心貨櫃車專用道施工，此工程共分四標，全長8.28公里。圖／賴瑞隆服務處提供

貨櫃 賴瑞隆 高雄市

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