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高雄喊培育人才不容緩！台積電及供應鏈8千人將進駐 陽明交大明年6月設校

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府今天下午召開「113年市長與大學校長會議」，市長陳其邁會中透露，年底將有台積電及供應鏈人才8千人進駐高雄，高科技產業的人才培育相當重要。記者徐白櫻／攝影
高雄市府今天下午召開「113年市長與大學校長會議」，市長陳其邁會中透露，年底將有台積電及供應鏈人才8千人進駐高雄，高科技產業的人才培育相當重要。記者徐白櫻／攝影

台積電高雄P1廠即將量產，年底周遭供應鏈約8千名人進駐高雄，明年初達1萬2千人；清華大學在亞灣開設學分班，陽明交大明年6月設分部。市長陳其邁表示，人才培育刻不容緩，市府需要結合各大學的學術資源，彌補產業用人落差。

高雄市府今天下午召開「113年市長與大學校長會議」，邀請18所大專院校校長及代表近40人參與會議，聚焦AI數位轉型、半導體人才培育及智慧醫療產業發展等議題。其中，教育部今年6月通過清華大學及陽明交通大學高雄校區設置計畫，兩校首度參與會議。

市長陳其邁表示，7月凱米颱風，高雄宣布放假，第一天他被罵到臭頭，後來其他縣市才紛紛跟進，全靠高雄大學預測神準確，高雄才能避災、減災；另外高醫在智慧醫療落地應用、中山成立半導體學院，結合各校及業界力量，才能有效彌補產業用人的落差。

陳其邁說，人才是最重要的關鍵，據台積電最新估算，包括設備、相關周遭供應鏈人才，今年底會達到8千人，明年初會有1萬2千人進駐楠梓產業園區，所以對於人才培育刻不容緩；台灣伺服器在全球市占率超過九成、跟輝達也有一些合作計畫，希望說擴大人才培育，不管是智慧城市或AI應用服務及軟體端等相關人才，對於高雄推動智慧城市非常重要。

陳其邁接受聯訪時透露，和碩即將進入亞灣區AI相關領域合作中心，特別邀請他們參加大學校長會議，以利未來產學合作。此外，清大今年已在亞灣區招收學分班課程；陽明交通大學部分，明年3月招收半導體AI相關課程，預估會有220位學生，蓮潭會館明年6月可以整修完畢、9月開設產學碩士課程。

高雄市府今天下午召開「113年市長與大學校長會議」，邀請18所大專院校校長及代表近40人參與會議，聚焦AI數位轉型、半導體人才培育及智慧醫療產業發展等議題。記者徐白櫻／攝影
高雄市府今天下午召開「113年市長與大學校長會議」，邀請18所大專院校校長及代表近40人參與會議，聚焦AI數位轉型、半導體人才培育及智慧醫療產業發展等議題。記者徐白櫻／攝影

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