金門國家公園管理處攜手社區共同淨灘 公私協力清除109公斤海漂物

內政部國家公園署金門國家公園管理處今天攜手古寧頭社區發展協會、湖峰社區發展協會與多個單位，共144人共同淨灘，大家頂著烈日在太陽底下賣力撿拾垃圾，總計清理垃圾約109公斤，金管處也表示，秋節將屆，希望還海洋乾淨的容貌，不要讓嫦娥笑我們髒。

金管處為響應向海致敬政策、維護海岸環境整潔及推動環境永續發展，並加強與在地社區機關團體間的夥伴關係，今天上午假金寧鄉慈湖海灘舉辦淨灘活動，邀請古寧頭社區、湖峰社區發展協會、金門縣電信事業產業工會、中華電信股份有限公司金門營業處、台灣電力股份有限公司金門區營業處、海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、金門縣環境保護局、金門縣港務處、金門縣金寧鄉公所、警政署保七總隊第四大隊等機關團體，還有金管處同仁約144人，總計清理垃圾約109公斤。

金管處表示，此次淨灘活動公私協力清除海洋廢棄物，除了撿拾海灘垃圾也進行分類及填報成果統計表，另配合環境部推動「菸蒂不落地」政策，宣導菸蒂不落地並量秤撿拾菸蒂重量，將統計資料上傳海洋保育署，提供海洋廢棄物監測數據，為海洋污染研究調查盡一分心力。

金管處也期望藉由淨灘活動，宣導減少產生各式廢棄物才是防止海洋環境劣化的首要目標，他們強調，淨灘活動不僅僅是一次性清理工作，更期許提升社會各界之海洋保育意識，透過與社區、學校及企業的合作，共同推廣環保教育，將環境保護的理念深入人心。