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金門國家公園管理處攜手社區共同淨灘 公私協力清除109公斤海漂物

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處今天攜手古寧頭社區發展協會、湖峰社區發展協會與多個單位共同淨灘，共清出109公斤的垃圾。圖／民眾提供
金門國家公園管理處今天攜手古寧頭社區發展協會、湖峰社區發展協會與多個單位共同淨灘，共清出109公斤的垃圾。圖／民眾提供

內政部國家公園金門國家公園管理處今天攜手古寧頭社區發展協會、湖峰社區發展協會與多個單位，共144人共同淨灘，大家頂著烈日在太陽底下賣力撿拾垃圾，總計清理垃圾約109公斤，金管處也表示，秋節將屆，希望還海洋乾淨的容貌，不要讓嫦娥笑我們髒。

金管處為響應向海致敬政策、維護海岸環境整潔及推動環境永續發展，並加強與在地社區機關團體間的夥伴關係，今天上午假金寧鄉慈湖海灘舉辦淨灘活動，邀請古寧頭社區、湖峰社區發展協會、金門縣電信事業產業工會、中華電信股份有限公司金門營業處、台灣電力股份有限公司金門區營業處、海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、金門縣環境保護局、金門縣港務處、金門縣金寧鄉公所、警政署保七總隊第四大隊等機關團體，還有金管處同仁約144人，總計清理垃圾約109公斤。

金管處表示，此次淨灘活動公私協力清除海洋廢棄物，除了撿拾海灘垃圾也進行分類及填報成果統計表，另配合環境部推動「菸蒂不落地」政策，宣導菸蒂不落地並量秤撿拾菸蒂重量，將統計資料上傳海洋保育署，提供海洋廢棄物監測數據，為海洋污染研究調查盡一分心力。

金管處也期望藉由淨灘活動，宣導減少產生各式廢棄物才是防止海洋環境劣化的首要目標，他們強調，淨灘活動不僅僅是一次性清理工作，更期許提升社會各界之海洋保育意識，透過與社區、學校及企業的合作，共同推廣環保教育，將環境保護的理念深入人心。

金門國家公園管理處今天攜手古寧頭社區發展協會、湖峰社區發展協會與多個單位共同淨灘，大家頂著烈日在太陽底下賣力撿垃圾。圖／民眾提供
金門國家公園管理處今天攜手古寧頭社區發展協會、湖峰社區發展協會與多個單位共同淨灘，大家頂著烈日在太陽底下賣力撿垃圾。圖／民眾提供

國家公園 廢棄物 永續 海巡署 淨灘 金門

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