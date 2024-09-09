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2024屏東伴手禮暨好店名單出爐 10月20日快閃市集一次買

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
兩年舉辦一次的屏東十大伴手禮今年有99家參賽，競逐「好禮組」、「好物組」及「好店組」的榮譽，評選嚴謹，從文化特色、創意、美味程度、品質等多方面評比，首次將環保與永續性納入評分。圖／屏東縣政府提供
兩年舉辦一次的屏東十大伴手禮今年有99家參賽，競逐「好禮組」、「好物組」及「好店組」的榮譽，評選嚴謹，從文化特色、創意、美味程度、品質等多方面評比，首次將環保與永續性納入評分。圖／屏東縣政府提供

讓更多人看見屏東物產美好，屏東縣政府舉辦「2024屏東十大伴手禮暨好店徵選活動」，歷時近2個月徵件、評選及商家社群宣傳，今天揭曉獲選名單，嚴選好禮、好物組各10項優質商品及10間屏東好店，頒獎典禮將在10月20日在勝利星村登場，當日還有快閃市集，歡迎民眾選購支持今年最新出爐的屏東伴手禮。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年十大伴手禮有99家參賽，競逐「好禮組」、「好物組」及「好店組」的榮譽，評選嚴謹，業界、學界及KOL意見領袖共組評審團，從文化特色、創意、美味程度、品質等多方面評比，首次將環保與永續性納入評分。

今年首次將網路票選改由「商家網路及社群經營」作為評分項目之一，鼓勵店家透過社群媒體產品宣傳，邀請民眾透過按讚、留言、分享指定貼文的方式，讓店家透過徵選活動累積網路聲量與粉絲人數。

傳播處表示，十大伴手禮暨好店徵選活動每2年舉辦一次，邁入第8屆，經觀察，有愈來愈多業者和店家融合屏東食材、在地故事，開發兼具屏東文化意象與實用價值的產品，不論產品品質、包裝設計都逐年提昇，盼藉由伴手禮徵選活動激勵業者，展現多元屏東力。獲選店家資訊至活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptgs）查詢。

入選名單如下（依筆劃排列）：

好禮組：小雨果巧克力｜小雨果匠心巧克力、六堆釀興業有限公司｜竹田jing好、玉珍香｜洋蔥手工蛋捲禮盒、玉泰醬油有限公司｜玉泰白醬油禮盒（屏東舊鐵橋）、沐穀曲製菓有限公司｜大武山土鳳梨酥、東港味益鬆品專賣店｜味益鮪魚鬆蛋捲禮盒—東港海味Trip、空姐雨來菇｜靓多醣素燕窩、長安製麵｜屏東風光水地方創生禮盒、復興堂/珍品新貿易有限公司｜復興堂-屏東意象禮盒、檸檬大叔｜UNCLE LEMON 白日夢飛行員綜合檸檬磚

好物組：iStudio COLOR X TAIWAN DYE ｜檳榔子染半月小掛包、一芳海苔醬(一芳食品工廠) ｜一芳60週年風土文創紀念組、佳合農產股份有限公司｜蘿勒草本植萃牙膏、東興肉脯鋪｜東港迎王 - 乘風而行系列文創商品、社團法人屏東縣枋寮鄉新龍社區發展協會｜(希蘭)魚粦保養品、芙玉寶｜極致舒潤凝脂、花草釀cemel｜花神空間織品噴霧、保證責任屏東縣青檸運銷合作社｜青檸膏、南方琉璃｜國境之南-海角琉璃、蜻蜓雅築股份有限公司｜實在有意（筷架）快嫁

好店組：大花玫瑰休閒農場、水月囍樓、必勝烘焙研製所、禾大蘴實業有限公司（曾志元巧克力）、江記制粿、阿漢私廚、茴家home of spices、啡藏潮咖啡、福灣巧克力、讀者城市。

兩年舉辦一次的屏東十大伴手禮今年有99家參賽，競逐「好禮組」、「好物組」及「好店組」的榮譽，評選嚴謹，從文化特色、創意、美味程度、品質等多方面評比，首次將環保與永續性納入評分。圖／屏東縣政府提供
兩年舉辦一次的屏東十大伴手禮今年有99家參賽，競逐「好禮組」、「好物組」及「好店組」的榮譽，評選嚴謹，從文化特色、創意、美味程度、品質等多方面評比，首次將環保與永續性納入評分。圖／屏東縣政府提供
兩年舉辦一次的屏東十大伴手禮今年有99家參賽，競逐「好禮組」、「好物組」及「好店組」的榮譽，評選嚴謹，從文化特色、創意、美味程度、品質等多方面評比，首次將環保與永續性納入評分。圖／屏東縣政府提供
兩年舉辦一次的屏東十大伴手禮今年有99家參賽，競逐「好禮組」、「好物組」及「好店組」的榮譽，評選嚴謹，從文化特色、創意、美味程度、品質等多方面評比，首次將環保與永續性納入評分。圖／屏東縣政府提供

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