大樹舊鐵橋溼地公園災後淤土清理 大草原等局部開放

颱風凱米造成高屏溪水位暴漲，漫過高雄大樹區舊鐵橋溼地公園，全區7成面積遭覆蓋，水利局機具搶通，目前已恢復開放聯外道路、大草原等區域，但區內其他地方仍有大範圍淤土，將再擇期開放。

位於大樹區的舊鐵橋溼地公園，因颱風凱米造成高屏溪水位暴漲漫過，退水後園區內大量土砂淤積，經調查全區約7成面積遭覆蓋，淤積深度最深達2公尺。

高市府水利局調派機具搶通，持續清理約1個月後，水利局今天發布新聞稿表示，目前天空步道下方草原覆土也已清除，植生已恢復約8成，聯外道路、大草原及區內紅磚步道等場域達可開放階段，均重新恢復開放通行。

不過，區內其他地方仍有大範圍淤土，加上雨後恐造成地面泥濘溼滑，為避免民眾進入園區時滑倒發生危險，水利局表示，將視天候再擇期開放園區其他區域。

水利局指出，舊鐵橋溼地公園區內仍有生態水域、排水渠道及大量土方須進行後續清理，相關施工機具施工時將設置交維設施警示，提醒民眾進入園區時應遵循步道方向及交維設施並遠離施工機具。