勞動部金門設「托育人員」檢定考場 讓考生即測即評

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署為解決離島居民前往台灣參加技能檢定的不便，今年度已完成建置「托育人員單一級」檢定考場，北分署表示，感謝金門縣政府無償提供金門縣社福館做為「托育人員」檢定場地，並感謝金門大學提供檢定所需設備，在大家的幫助下，檢定場地才能順利建置完成，並取得勞動部技術士技能檢定術科場地評鑑合格證書。

隨著產業快速變遷，就業市場對專業技術人員的需求日益增長，技術士證照是台灣證照制度的重要一環，也是專業技能獲得認可的重要途徑。據了解，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署積極推動人才培育與認證，不僅在五股、泰山、基隆、宜蘭、花蓮設立5個職業訓練場，更在離島金門增設訓練教室及檢定場地，滿足當地居民的職業訓練與技能檢定需求。

北分署金門就業中心將辦理「托育人員單一級」、「電腦軟體應用丙級」及「印前製程-圖文組版PC丙級」即測即評及發證技能檢定，報名期間從今日起至9月11日每日9點至16，檢定預計11月開考，同時也受理免試術科者報名參加學科測試，凡是近三年度內已取得該等職類術科測試及格成績者，即可以免除術科考試，報名參加學科測試者，並在經過學科測試合格之後，當日即可發給「技術士證」，有檢定需求的民眾，可於報名期間上即測即評及發證官網線上報名，完成後印出報名資料至金門就業中心繳交費用。

為鼓勵特定對象，如身心障礙者、中高齡、獨力負擔家計等，參加技能檢定，只要符合資格，報名時可申請相關檢定費用補助。每人最多可享有3次補助，同一職類同一級別限補助一次。欲了解更多資訊，請致電金門就業中心082-311119轉8136何小姐洽詢。