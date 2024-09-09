高雄高速青春音樂展演 孕育樂壇新星發表新曲

高雄市青年局舉辦的「高速青春音樂展演」將於21日在駁二藝術特區登場，當天有2組培育樂團「津波」、「聽聽就好」將發表新單曲，青年局邀市民聆聽樂曲，支持在地新興樂團。

青年局長張以理說，青年局2021年起推展「青年創新音樂發展培育計畫」，以每年培訓幕前音樂創作者與幕後企劃人才為目標，規劃近1年的音樂培訓工作。

其中最受矚目的「高速青春音樂展演」，是將今年遴選出的2組培育樂團「津波」、「聽聽就好」，以聘邀音樂製作人擔任導師方式，用業界標準和規格來指導樂團製作單曲，完成後將成果展現在舞台上，藉以激盪學員音樂創作的火花。

青年局今天透過新聞稿指出，有著龐克曲風的「津波」與「胖虎」樂團主唱兼吉他手BENN合作；「聽聽就好」則與創作歌手兼製作人林以樂（斑斑）合作。經數月規劃培訓，2組樂團新單曲將在活動當日，同步上架各大音樂串流平台。

此外，青年局也邀「粗大Band」、「滅火器」樂團擔任嘉賓樂團演出。青年局指出，今年高速青春音樂展演將於21日下午2時至晚間7時在駁二藝術特區LIVEWAREHOUSE大庫舉行，歡迎市民前往支持在地新興樂團。