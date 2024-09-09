白沙之星2號今早首航 到澎湖吉貝嶼更舒適了

歷時5年規畫、建造的白沙之星2號交通船，今天上午在澎湖縣赤崁安檢所前舉行首航儀式，上午11時15分許開出首航班次，滿載可乘120人，未來將擔起往返白沙鄉赤崁碼頭到吉貝嶼間的重任。

澎湖縣長陳光復指出，縣府完善離島交通航運的發展，積極向中央爭取補助經費陸續汰換交通船，從大倉號、員貝號、鳥嶼號再到今天首航的白沙之星2號，感謝鄉長與公所團隊的努力，提供遊客安全舒適的旅遊服務。

白沙之星2號於今日11時15分首航開出第一班，鄉親滿懷期待的眼神參與首航儀式，陳光復說，因應白沙之星2號的營運，縣府透過爭取行政院離島建設基金「離島綜合建設實施方案」，以基本航次補貼方式，讓各鄉市公所招標延攬優秀航商服務鄉親。