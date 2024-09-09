快訊

北市承德路安全島驚見男屍！72歲老翁倒臥草叢死亡多日 提袋有藥袋無外傷

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白沙之星2號今早首航 到澎湖吉貝嶼更舒適了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
白沙之星2號交通船今早首航，外觀新穎，船艙設施舒適，到澎湖吉貝嶼旅遊更為便利。澎湖縣政府提供
白沙之星2號交通船今早首航，外觀新穎，船艙設施舒適，到澎湖吉貝嶼旅遊更為便利。澎湖縣政府提供

歷時5年規畫、建造的白沙之星2號交通船，今天上午在澎湖縣赤崁安檢所前舉行首航儀式，上午11時15分許開出首航班次，滿載可乘120人，未來將擔起往返白沙鄉赤崁碼頭到吉貝嶼間的重任。

澎湖縣長陳光復指出，縣府完善離島交通航運的發展，積極向中央爭取補助經費陸續汰換交通船，從大倉號、員貝號、鳥嶼號再到今天首航的白沙之星2號，感謝鄉長與公所團隊的努力，提供遊客安全舒適的旅遊服務。

白沙之星2號於今日11時15分首航開出第一班，鄉親滿懷期待的眼神參與首航儀式，陳光復說，因應白沙之星2號的營運，縣府透過爭取行政院離島建設基金「離島綜合建設實施方案」，以基本航次補貼方式，讓各鄉市公所招標延攬優秀航商服務鄉親。

原先往返吉貝嶼與澎湖赤崁碼頭的白沙之星1號，已服務鄉親20餘餘年，新船下水也象徵服務的傳承，薪傳外型新穎、空間舒適、能夠搭載120名乘客，除擔起交通重任外，也將提升觀光旅遊品質。

白沙之星2號交通船今早首航，外觀新穎，船艙設施舒適，到澎湖吉貝嶼旅遊更為便利。澎湖縣政府提供
白沙之星2號交通船今早首航，外觀新穎，船艙設施舒適，到澎湖吉貝嶼旅遊更為便利。澎湖縣政府提供
白沙之星2號交通船今早首航，縣長陳光復帶著喜悅心情出席首航典禮。澎湖縣政府提供
白沙之星2號交通船今早首航，縣長陳光復帶著喜悅心情出席首航典禮。澎湖縣政府提供
白沙之星2號交通船今早首航，外觀新穎，船艙設施舒適，到澎湖吉貝嶼旅遊更為便利。澎湖縣政府提供
白沙之星2號交通船今早首航，外觀新穎，船艙設施舒適，到澎湖吉貝嶼旅遊更為便利。澎湖縣政府提供
白沙之星2號交通船今早首航，外觀新穎，船艙設施舒適，到澎湖吉貝嶼旅遊更為便利。澎湖縣政府提供
白沙之星2號交通船今早首航，外觀新穎，船艙設施舒適，到澎湖吉貝嶼旅遊更為便利。澎湖縣政府提供

澎湖縣 碼頭 陳光復

延伸閱讀

2業者擬在澎湖西嶼建49座風電機組 鄉民表達反對立場

隨父員工旅遊訪澎湖 桃園9歲男童五星飯店泳池溺水…今宣告不治

桃園9歲男童澎湖五星飯店泳池溺水 後送台灣撿回一命

衛政首長會議澎湖登場 衛福部長盼健康台灣融合AI政策

相關新聞

高雄公園全面禁烤肉 網大推揪團必去「6大戶外烤肉點」

中秋節將至，高雄市所有公園為避免髒亂污染，已全面禁止烤肉或燃放鞭炮，違者最高開罰6千元；不過高雄不少農場、戶外場域設有合...

白沙之星2號今早首航 到澎湖吉貝嶼更舒適了

歷時5年規畫、建造的白沙之星2號交通船，今天上午在澎湖縣赤崁安檢所前舉行首航儀式，上午11時15分許開出首航班次，滿載可...

從政24年遭遇2抽籤、2罷免 洪允典都化險為夷

金門縣議長洪允典遭議員串連罷免，雖然今天因出席未達法定人數，宣告流會，但也讓他成為台灣地方制度法實施以來，首位被發起罷免...

影／金門議長罷免案宣告流會 議員指早有跡可尋

備受矚目的金門縣議長洪允典罷免案，今天上午因出席的議員人數未達法定人數，宣告流會，對此，「挺洪」與「反洪」派議員都保持低...

高雄航班恢復至疫情前8成 釜山、金浦航線下月啟航

高雄國際機場航班尚未恢復至疫情前水平，市府觀光局長高閔琳月初率團前往韓國推展觀光後傳出捷報。觀光局指出，韓國濟州航空（J...

藍皮解憂列車旅程11日開賣 10月3班次漫遊南方鐵道與山海

屏東縣政府主辦「南國漫讀節」藍皮解憂之旅，10月20日、26與27日三班次列車，將在9月11日中午12點限量開賣，帶領旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。