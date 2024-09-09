高雄公園全面禁烤肉 網大推揪團必去「6大戶外烤肉點」

中秋節將至，高雄市所有公園為避免髒亂污染，已全面禁止烤肉或燃放鞭炮，違者最高開罰6千元；不過高雄不少農場、戶外場域設有合法烤肉區，例如社會教育館、澄清湖風景區、台糖花卉農場，專家提醒戶外場域首重「通風良好」，讓烤肉產生的油煙迅速散去，也避免一氧化碳和多環芳香烴吸進人體造成傷害。

中秋節即將來臨，高雄市工務局提醒市民，為確保公園環境的整潔與公共安全，並進一步減少空氣汙染及碳排放對環境的影響，高雄市所有公園內禁止進行烤肉活動或燃放鞭炮，違反規定且屢勸不聽者，將依「高雄市公園管理自治條例」第20條處以新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰。

公園處加強宣導公園「賞月不烤肉、不燃放鞭炮」，並呼籲民眾烤肉和燃放鞭炮不僅造成公園環境污染，還會增加碳排放，對地球造成長期不良影響，享受中秋佳節的同時，也應顧及公園環境與安全，違反公園使用規定者將依法處以罰鍰，共同維護公園的美好環境。

有網友整理出高雄數個合法烤肉區，例如市立社會教育館的烤肉區設有40座獨立式烤肉爐，需事前申請預約場地；另外由退輔會管理、位在美濃的高雄農場也有烤肉區；鄰近市區的澄清湖風景區能直接騎車入內，烤肉區需酌收清潔費，全部野炊器材需由民眾自備；另外靠近小港機場的淨園農場有戶外烤肉區，能一邊看著飛機起降落一邊烤肉。

此外，也有不少在地人推薦晶富花園休閒農莊、台糖花卉農場，兩者都設有焢土窯區；專家提醒，選擇烤肉場地「通風良好」是最需要注意的事，才能將烤肉產生的油煙迅速散去，避免一氧化碳和多環芳香烴吸進人體造成傷害，另外部分場地然有提供插座使用，但要避免電線承載過大，免得導致現場跳電，嚴重點甚至會電線走火。