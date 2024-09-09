快訊

北市承德路安全島驚見男屍！72歲老翁倒臥草叢死亡多日 提袋有藥袋無外傷

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

高雄公園全面禁烤肉 網大推揪團必去「6大戶外烤肉點」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
有網友整理出高雄數個合法烤肉區，例如市立社會教育館的烤肉區設有 40 座獨立式烤肉爐，需事前申請預約場地。圖／翻攝自高雄市立社會教育館網頁
有網友整理出高雄數個合法烤肉區，例如市立社會教育館的烤肉區設有 40 座獨立式烤肉爐，需事前申請預約場地。圖／翻攝自高雄市立社會教育館網頁

中秋節將至，高雄市所有公園為避免髒亂污染，已全面禁止烤肉或燃放鞭炮，違者最高開罰6千元；不過高雄不少農場、戶外場域設有合法烤肉區，例如社會教育館、澄清湖風景區、台糖花卉農場，專家提醒戶外場域首重「通風良好」，讓烤肉產生的油煙迅速散去，也避免一氧化碳和多環芳香烴吸進人體造成傷害。

中秋節即將來臨，高雄市工務局提醒市民，為確保公園環境的整潔與公共安全，並進一步減少空氣汙染及碳排放對環境的影響，高雄市所有公園內禁止進行烤肉活動或燃放鞭炮，違反規定且屢勸不聽者，將依「高雄市公園管理自治條例」第20條處以新台幣1000元以上、6000元以下罰鍰。

公園處加強宣導公園「賞月不烤肉、不燃放鞭炮」，並呼籲民眾烤肉和燃放鞭炮不僅造成公園環境污染，還會增加碳排放，對地球造成長期不良影響，享受中秋佳節的同時，也應顧及公園環境與安全，違反公園使用規定者將依法處以罰鍰，共同維護公園的美好環境。

有網友整理出高雄數個合法烤肉區，例如市立社會教育館的烤肉區設有40座獨立式烤肉爐，需事前申請預約場地；另外由退輔會管理、位在美濃的高雄農場也有烤肉區；鄰近市區的澄清湖風景區能直接騎車入內，烤肉區需酌收清潔費，全部野炊器材需由民眾自備；另外靠近小港機場的淨園農場有戶外烤肉區，能一邊看著飛機起降落一邊烤肉。

此外，也有不少在地人推薦晶富花園休閒農莊、台糖花卉農場，兩者都設有焢土窯區；專家提醒，選擇烤肉場地「通風良好」是最需要注意的事，才能將烤肉產生的油煙迅速散去，避免一氧化碳和多環芳香烴吸進人體造成傷害，另外部分場地然有提供插座使用，但要避免電線承載過大，免得導致現場跳電，嚴重點甚至會電線走火。

中秋節 烤肉 高雄市

延伸閱讀

北市驗中秋食品7件不合規定 食芋堂、米哥烘焙坊皆上榜

布魯諾演唱會最終日 散場疏運78分鐘內完成

火星人布魯諾今晚高雄開唱遇大雨 鐵粉：噢NO變水星人

Energy回歸高雄連2天撞西洋大咖 Toro這句話竟掀大尖叫

相關新聞

高雄公園全面禁烤肉 網大推揪團必去「6大戶外烤肉點」

中秋節將至，高雄市所有公園為避免髒亂污染，已全面禁止烤肉或燃放鞭炮，違者最高開罰6千元；不過高雄不少農場、戶外場域設有合...

白沙之星2號今早首航 到澎湖吉貝嶼更舒適了

歷時5年規畫、建造的白沙之星2號交通船，今天上午在澎湖縣赤崁安檢所前舉行首航儀式，上午11時15分許開出首航班次，滿載可...

從政24年遭遇2抽籤、2罷免 洪允典都化險為夷

金門縣議長洪允典遭議員串連罷免，雖然今天因出席未達法定人數，宣告流會，但也讓他成為台灣地方制度法實施以來，首位被發起罷免...

影／金門議長罷免案宣告流會 議員指早有跡可尋

備受矚目的金門縣議長洪允典罷免案，今天上午因出席的議員人數未達法定人數，宣告流會，對此，「挺洪」與「反洪」派議員都保持低...

高雄航班恢復至疫情前8成 釜山、金浦航線下月啟航

高雄國際機場航班尚未恢復至疫情前水平，市府觀光局長高閔琳月初率團前往韓國推展觀光後傳出捷報。觀光局指出，韓國濟州航空（J...

藍皮解憂列車旅程11日開賣 10月3班次漫遊南方鐵道與山海

屏東縣政府主辦「南國漫讀節」藍皮解憂之旅，10月20日、26與27日三班次列車，將在9月11日中午12點限量開賣，帶領旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。