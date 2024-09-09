小琉球迎王祭落幕 6天登離島人數皆破5萬

小琉球今天凌晨中澳沙灘「送王」，為迎王祭畫下句點；9月3日祭典開跑至8日，登、離島總人數皆破5萬。屏東縣長周春米向全國民眾喊話，接著還有東港鎮與南州鄉迎王。

小琉球王船今天凌晨1時許從三隆宮出發，前往中澳沙灘進行「送王」儀式，夜半沙灘擠滿數千名圍觀民眾；廟方人員完成準備作業後，於凌晨3時點燃鞭砲開始火燒王船，夜空下民眾舉起手機記錄，火光、燈光綿延一片。

周春米今天一早臉書（Facebook）發文表示，迎王祭典重頭戲，載滿供品、天庫的王船來到中澳沙灘，全島偃旗息鼓目送王船遊天河，甲辰正科琉球迎王「圓滿落幕」，燒王船象徵將瘟疫與晦氣一同送離，祈求魏大千歲與眾神庇佑，風調雨順、國泰民安；接下來還有東港、南州迎王，邀請大家一同參與三年一科宗教文化盛事。

小琉球歷經9月3日白沙碼頭逡港腳恭請王駕、4日遶境區域大寮角、5日遶境區域天台角、6日遶境區域杉板路角、7日遶境區域白沙尾角、8日王船平安遶境琉球鄉，9日清晨恭送王駕。依屏東縣政府交通旅遊處統計，小琉球迎王祭7日登島人潮近1.4萬，離島逾1.1萬人，8日登島人數逾4000人，離島則超過1.8萬人；迎王祭典期間截至8日，登、離島人數皆超過5萬人。

屏東三大迎王祭尚有2場，分別為東港東隆宮9月28日至10月5日，南州溪洲代天府11月13日至18日。