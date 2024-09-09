快訊

北市承德路安全島驚見男屍！72歲老翁倒臥草叢死亡多日 提袋有藥袋無外傷

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

小琉球迎王祭落幕 6天登離島人數皆破5萬

中央社／ 屏東縣9日電

小琉球今天凌晨中澳沙灘「送王」，為迎王祭畫下句點；9月3日祭典開跑至8日，登、離島總人數皆破5萬。屏東縣長周春米向全國民眾喊話，接著還有東港鎮與南州鄉迎王。

小琉球王船今天凌晨1時許從三隆宮出發，前往中澳沙灘進行「送王」儀式，夜半沙灘擠滿數千名圍觀民眾；廟方人員完成準備作業後，於凌晨3時點燃鞭砲開始火燒王船，夜空下民眾舉起手機記錄，火光、燈光綿延一片。

周春米今天一早臉書（Facebook）發文表示，迎王祭典重頭戲，載滿供品、天庫的王船來到中澳沙灘，全島偃旗息鼓目送王船遊天河，甲辰正科琉球迎王「圓滿落幕」，燒王船象徵將瘟疫與晦氣一同送離，祈求魏大千歲與眾神庇佑，風調雨順、國泰民安；接下來還有東港、南州迎王，邀請大家一同參與三年一科宗教文化盛事。

小琉球歷經9月3日白沙碼頭逡港腳恭請王駕、4日遶境區域大寮角、5日遶境區域天台角、6日遶境區域杉板路角、7日遶境區域白沙尾角、8日王船平安遶境琉球鄉，9日清晨恭送王駕。依屏東縣政府交通旅遊處統計，小琉球迎王祭7日登島人潮近1.4萬，離島逾1.1萬人，8日登島人數逾4000人，離島則超過1.8萬人；迎王祭典期間截至8日，登、離島人數皆超過5萬人。

屏東三大迎王祭尚有2場，分別為東港東隆宮9月28日至10月5日，南州溪洲代天府11月13日至18日。

小琉球 燒王船 迎王

延伸閱讀

小琉球迎王祭 牽船遶境出現虹橋劃下美麗句點

小琉球迎王祭請水 「魏」府大千歲駕臨全場歡聲雷動

小琉球迎王祭典開跑 中澳沙灘請水儀式萬頭鑽動

屏東推學齡前兒童健檢 把握遲緩兒黃金治療時間

相關新聞

高雄公園全面禁烤肉 網大推揪團必去「6大戶外烤肉點」

中秋節將至，高雄市所有公園為避免髒亂污染，已全面禁止烤肉或燃放鞭炮，違者最高開罰6千元；不過高雄不少農場、戶外場域設有合...

白沙之星2號今早首航 到澎湖吉貝嶼更舒適了

歷時5年規畫、建造的白沙之星2號交通船，今天上午在澎湖縣赤崁安檢所前舉行首航儀式，上午11時15分許開出首航班次，滿載可...

從政24年遭遇2抽籤、2罷免 洪允典都化險為夷

金門縣議長洪允典遭議員串連罷免，雖然今天因出席未達法定人數，宣告流會，但也讓他成為台灣地方制度法實施以來，首位被發起罷免...

影／金門議長罷免案宣告流會 議員指早有跡可尋

備受矚目的金門縣議長洪允典罷免案，今天上午因出席的議員人數未達法定人數，宣告流會，對此，「挺洪」與「反洪」派議員都保持低...

高雄航班恢復至疫情前8成 釜山、金浦航線下月啟航

高雄國際機場航班尚未恢復至疫情前水平，市府觀光局長高閔琳月初率團前往韓國推展觀光後傳出捷報。觀光局指出，韓國濟州航空（J...

藍皮解憂列車旅程11日開賣 10月3班次漫遊南方鐵道與山海

屏東縣政府主辦「南國漫讀節」藍皮解憂之旅，10月20日、26與27日三班次列車，將在9月11日中午12點限量開賣，帶領旅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。