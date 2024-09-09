從政24年遭遇2抽籤、2罷免 洪允典都化險為夷

金門縣議長洪允典遭議員串連罷免，雖然今天因出席未達法定人數，宣告流會，但也讓他成為台灣地方制度法實施以來，首位被發起罷免成案的議長，從政超過20多年，洪允典是金門史上唯一的二連霸議長，他在金門擔任議員24年，行事風格毀譽參半，但也有人說他遇到2次議長抽籤，甚至2次的罷免危機，但都順利化險為夷，堪稱「關關難過關關過」。

洪允典是7連霸的資深議員，現年73歲，他自2018年起擔任金門縣議長，並於2022年連任，打破金門縣議長從未連任的魔咒。特別的是，洪允典在2次議長選舉中，都因為與對手得票平手，最後經抽籤勝出，當上議長，不少人都說歸功於他拜拜很誠心，神明有保佑。

洪允典是小金門人，早年在台灣投入建築業，後返回金門發展，家族在金門投資2間公司，從事建設、營造。洪允典棄商從政有成，不但連任多屆議員，甚至還創下連任議長的紀錄；但此次並不是他首次被提罷免，他在上屆議長期間，提出要在金門莒光湖畔、縣府規劃的共融式公園預定地上，斥資9.2億元蓋新議政大樓，被前縣議員陳滄江發起罷免洪允典議員身分的連署，直到隔年3月，縣議會將該筆預算刪除，陳滄江指罷免理由已不復存在，才撤回罷免案。

據了解，這次的罷免是由縣議員周子傑所提出，上屆洪允典是議長、周任副議長，當時兩人就傳出有「心結」。本屆金門縣議長選舉，周洪兩人又為「議會龍頭」之爭，互不相讓，兩人同票，最後是靠抽籤才敲定議長寶座，這次周提罷免又失敗，難掩失落，不少支持者都勸他「轉戰」立委。

此外，在2023年藍白陣營總統競選整合過程中，洪允典也是國民黨內少數敢公開挺鴻海創辦人郭台銘的人，不但多次發言支持郭，郭台銘在823炮戰週年紀念期間訪問金門，洪親自到機場迎接甚至全陪，郭台銘還尊稱洪「表哥」，兩人頗有交情，洪生日的時候，郭還會送花與禮物。

據了解，此次連署書罷免洪允典的理由，除了私人住家的清潔維護由議會員工長期負責外，還包括主持會議角色混淆、立場不公，嚴重違反議事中立原則；對金門縣政府函送各類提案或財產處分案等未依規定排審，嚴重侵害議會民主合議體制等，樁樁件件，都表達了「反洪」派議員長期的不爽。