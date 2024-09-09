影／金門議長罷免案宣告流會 議員指早有跡可尋

備受矚目的金門縣議長洪允典罷免案，今天上午因出席的議員人數未達法定人數，宣告流會，對此，「挺洪」與「反洪」派議員都保持低調，不受訪，唯一願意受訪的議員董森堡認為，不管是投贊成或反對兩方，建議都要找時間坐下來好好溝通，談談以後議事要如何運作會比較順暢，府會還是應該要相互制衡，才是全民之福。

金門縣議長洪允典罷免案，當初提案有9人，依地方制度法規定，議長罷免投票通過門檻必須符合2項條件，包括議員總額過半數出席，及出席總人數三分之二同意。金門縣議員有19人，投票當天需要一半以上、至少10位議員出席才能投票，結果今天僅8人到場，演變為流會，無法舉行投票。

會後詢問出席議員，大家都相當低調，拒絕受訪，僅董森堡表示，希望以後議事是要好好進行，議員在開會期間應該要多一些溝通協調，議事獨斷，對議事運作是不順暢，不管是投贊成或反對兩方，要找時間坐下來談談溝通，以後議事要如何運作會比較順暢，今天雖人數不足，但到場有8位， 加上幾位立場不明顯，議員不過半，議事很難運作，強調，府會應該相互制衡。

對於這個結果，有不具名議員表示，「不意外」，早就有跡可尋。他說，其實日前召開臨時會，通過金門縣政府組織自治條例部分條文及編制修正案，同意縣府建設處將1分為2，增置「產業發展處」及「城鄉發展處」；議員說，縣府這項法案爭取了5年，直到要罷免前才過關，實在太可疑，明顯就是縣長陳福海與議長有達成某種默契，所以親近縣長陳福海的3、4位「海派」議員，這次全「站隊」過去，全都未出席。加上「反洪」派議員，有人臨時不出席。

另外，據說近期洪允典也是全力動員「固票」，展現十足的誠意，其團隊也是「沙盤推演」，可能的情況，洪允典本人更是多次到浯島城隍廟誠心祈求拜拜，希望讓此次危機，能化險為夷。