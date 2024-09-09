高雄航班恢復至疫情前8成 釜山、金浦航線下月啟航

高雄國際機場航班尚未恢復至疫情前水平，市府觀光局長高閔琳月初率團前往韓國推展觀光後傳出捷報。觀光局指出，韓國濟州航空（JEJU Air）10月17日復飛「高雄—金浦」航線，10月29日「高雄—釜山」航線首航，明年初還會新增仁川航線，高雄與韓國之間的跨國旅遊與城市交流更便利。

立委賴瑞隆上周邀集相關單位，力促高雄機場恢復疫情營運。民航局最新統計，高雄機場今年夏季國際及兩岸定期客運航班飛航26處境外航點，每周飛航307班，恢復至2019年航點數37處之70%，每周368班次數之83%。

賴瑞隆表示，疫後解封促使旅遊經濟大爆發，南部民眾出國需求暴增，鄉親屢抱怨高雄機場航班航點恢復慢、機票比桃機貴，以及飛機比桃機小又老，民航局必須積極與各航空業者洽商，並持續提供足夠誘因，吸引更多航空公司進駐高雄，加快恢復至疫情前水準，不要讓高雄機場落人於後。

為拓展韓國觀光，本月4 日，市府觀光局長高閔琳與新聞局長項賓和組「高雄觀光隊」走訪姊妹市釜山，拜會釜山市政廳觀光會展局、觀光公社、觀光協會、亞太城市旅遊振興機構（簡稱TPO）、釜山航空等單位，洽談雙方觀光旅遊合作。

觀光局指出，韓國觀光推廣會甫順利結束，傳出令人振奮消息，韓國濟州航空10月17日復航金浦航線、10月29日釜山航線首航，後者每周飛航三班。

濟州航空業務部總經理朱祥皓表示，今年10月將復飛「高雄—金浦」、首航「高雄—釜山」航線；另計畫明年1月農曆新年期間新增「仁川—高雄」航線，而「釜山—高雄」航線則自明年1月25日起改為定期航班，每天各飛行一班。

高閔琳表示，新航線將大幅提升高雄與韓國之間的交通便利性，吸引更多韓國旅客來訪，在台韓彼此努力耕耘之下，還會傳來更多好消息。