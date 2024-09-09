藍皮解憂列車旅程11日開賣 10月3班次漫遊南方鐵道與山海

屏東縣政府主辦「南國漫讀節」藍皮解憂之旅，10月20日、26與27日三班次列車，將在9月11日中午12點限量開賣，帶領旅客探索南台灣的鐵道風景，走讀南國的人文與山海，體驗一場獨特閱讀之秋。

屏縣府文化處表示，今年藍皮列車10月出發，三個班次邀請不同領域講師，為旅客帶來精彩講座。20日首發班次將由作家王浩一帶領展開，講述「南迴四鄉」之旅：從古道到鐵路，追尋歷史的足跡，透過藍皮列車追尋南迴鐵道的歷史軌跡。

10月26日則邀請檳榔子染藝師王一帆講述「檳榔樹下的文藝復興」；27日由攝影師邱家驊分享如何「按下快門留住美好，屬於屏東的風景」。

列車特別設有餐飲講座，讓旅客在享受沿途風景的同時，也能品味到藍皮列車特色輕食盒，一同在旅程中享受前所未有的屏東美食體驗。

文化處表示，每年南國漫讀節「藍皮解憂號」令人期待，結合鐵道、文化、美食的旅程，不僅是鐵道迷不可錯過的活動，也能細細探索南方風土與人文，邀請來自各地的旅客乘著藍皮火車漫遊屏東深遂美好。

各班次名額有限，每人售價1080元。可至屏東縣政府文化處官方臉書或雄獅旅遊洽詢更多資訊及報名方式。