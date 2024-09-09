布魯諾演唱會最終日 散場疏運78分鐘內完成

中央社／ 高雄9日電

美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦演唱會8日落幕，場內外即時人數約7.7萬人，演唱會於晚間9時結束，10時18分完成疏運，費時78分鐘。

布魯諾7、8日連續2天在高雄國家體育場開唱，7日場內外即時人數達8萬人，8日場內外即時人數達約7.7萬人。高雄市長陳其邁8日仍親至現場應變中心督軍疏運工作。

高雄市交通局會後新聞稿表示，8日演唱會於晚間9時結束，晚間10時18分完成疏運，費時78分鐘，民眾進、離場秩序良好。其中高雄捷運公司統計，R17世運站捷運運量全日約3萬人次。

對於世運站南下車次的疏運規劃，高雄捷運公司派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢，站長林忠明也為歌迷演唱多首曲子緩解候車民眾情緒，獲得掌聲與好評。

交通局表示，8日的演唱會，高雄市警局仍維持高標準安全防護規格，增派警力維持現場與周邊秩序，還出動防爆犬巡邏戒護，守護場域安全。

交通局統計演唱會2天以來，高雄捷運共疏運53萬6000人次，另外為分流捷運人潮，往返高鐵左營站、台鐵新左營車站散場接駁車2天總計90輛、載運約469車次、1萬8760人次。

交通局也在散場處設置250吋電視牆，播放交通散場動線疏導散場民眾。市府表示，感謝歌迷配合疏運規劃，及場域周邊居民、機關配合各項交通管制措施，也希望歌迷繼續留在高雄、使用便捷的公共運輸遊覽高雄城市景點。

演唱會 高雄捷運

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