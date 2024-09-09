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屏東衛所遠距醫療 原民就近專科診治
屏東縣地形狹長，距離往往是就醫阻礙，縣府衛生局今年與中醫師公會合作啟動「行動中醫」照護服務，另外也持續在原鄉及離島布建遠距醫療設備，因應7月通訊診察治療辦法新制上路，衛生局表示，將增設診療科別，可就近在衛生所享有醫學中心等級專科門診服務。
衛生局表示，衛生所遠距醫療新增服務科別是皮膚科、眼科、耳鼻喉科等五官科。另外，瑪家、霧台、三地門3鄉，因發現社區有需求，增加神經內科遠距醫療。
瑪家鄉衛生所主任江麗香說，原鄉長輩常因語言、文化隔閡不願就醫，延誤病情，團隊依需求整合，推出居家醫療、護理、行動藥師、行動心理師、行動購物車及長照居家服務等創新服務；新增神經內科遠距專科門診服務，與診斷疑似認知異常服務模式，改變過去病人需多次往返醫院才能確診及領藥，如今集中1天到醫院檢查，後續在衛生所就醫。
衛生局繼推出行動復能車，今年更啟動「行動中醫」，獲馬光中醫診所捐贈1輛中醫照護車，衛生局長張秀君說，秉持「你走不出來，我們就把服務送進去」行動力，深入社區，結合醫事人員，公私協力擴大服務面。
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