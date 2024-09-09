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高雄公車站牌缺到站動態 挨批不便民

聯合報／ 記者宋原彰萬于甄／連線報導
高雄市近5千座公車站牌，多為傳統滾筒結合旗桿式（左圖），包含智慧型公車站牌（右圖）等僅16%可提供數位化的公車動態資訊，議員要求加速汰換。 記者宋原彰／攝影
高雄市近5千座公車站牌，多為傳統滾筒結合旗桿式（左圖），包含智慧型公車站牌（右圖）等僅16%可提供數位化的公車動態資訊，議員要求加速汰換。 記者宋原彰／攝影

公車往往被詬病難掌握到站時間，各地漸用數位化改善，高雄近5千座公車站牌，卻僅近800處的站牌是電子紙或有附掛設動態資訊看板、占16%，有議員質疑不便民，沒裝公車App的長者常只能枯等，應加速汰換直立式燈箱站牌，尤其毀壞嚴重者優先汰換。高市府表示，每年都會向中央申請補助汰換150座舊式站牌。

市府統計，近5千座公車站牌，77座是「太陽能電子紙智慧型站牌」、38座是「直立式智慧型公車站牌」，另658處公車站設LED或LCD動態資訊看板，附掛於候車亭、直立式站牌上，都能提供即時到站資訊。

市議員張博洋說，公車抵達時間不確定性高，年長者、行動不便者或觀光客未安裝公車動態App，或不會使用行動網路，在傳統公車站牌前因無法得知公車進站時程，只能原地枯等，間接影響搭乘意願，且全市超過3千個滾筒或旗桿式站牌、550座直立燈箱式站牌，多數設置超過10年，站牌只有公車路線，有夜間照明不足、不易閱讀等缺點。

張博洋認為，市府3年前在市區商圈設38座智慧型公車站牌，整併尺寸凌亂的站牌，面板顯示3條以上動態資訊，還加入能按取的招呼燈，都讓候車更加友善，礙於這類站牌用電申請不易，市府轉用太陽能電子紙站牌，裝設無須申請用電、接電埋管，在道路上安裝無產權爭議，可多推動。

交通局回應，智慧型公車站牌和太陽能電子紙站牌經費皆為20萬，但電子紙站牌優點更勝，市府已設77處電子紙站牌，今年將再增加40處，年底達117處，明年預計再增加40處，部分地區考量站點腹地與運量不多，仍以滾筒或旗桿站牌為主，鼓勵民眾多下載iBus App查詢公車動態。

此外，目前台南約4500處公車站，有LED跑馬燈、LCD螢幕、電子紙等電子化到站資訊顯示設備約1350處，約占3成，南市府公共運輸處長吳俁之說，每年固定新設70至100處，但須因地制宜採用適合的設施，而南市9年前就全面布設虛擬智慧站牌，手機掃描站牌上QR Code，就會出現該站每條公車預估到站時刻，近年更將QR Code延伸應用在「智慧等車」系統，還可進一步通知司機有人候車。

公車 張博洋 議員

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