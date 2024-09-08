快訊

小草哭了！首場開講近3小時落幕 支持者與黃國昌相擁喊「加油」

蘇花嚴重坍方交通不穩 花蓮秀林鄉和平村明天停班課

U23世界盃／把尼加拉瓜兩分砲變不見還是輸 中華隊3連敗

小琉球迎王祭 牽船遶境出現虹橋劃下美麗句點

中央社／ 屏東縣8日電
小琉球民俗盛事迎王平安祭典即將進入尾聲，8日下午島上驚喜出現虹橋，民眾紛紛舉起手機、相機記錄。中央社
小琉球民俗盛事迎王平安祭典即將進入尾聲，8日下午島上驚喜出現虹橋，民眾紛紛舉起手機、相機記錄。中央社

小琉球民俗盛事迎王平安祭典即將進入尾聲，今天重頭戲「牽船遶境」，下午島上出現虹橋；不少民眾驚喜表示，為今年迎王祭劃下「美麗的句點」。

小琉球今天「牽船遶境」，一早道士點兵上船，唱名王船上水手與兵將等，讓船上工作人員各就各位，接著陸上行舟，遶經港灣各處收煞驅邪，傳統上為祈求出海作業平安；一路上也接受民眾添載紅包，由千歲轎班收至小船，日後由三隆宮廟方管理。

轎班人員與隨香客下午雨中牽船前行，驚喜迎來彩虹，不少民眾紛紛舉起手機、相機記錄，並在臉書（Facebook）社團分享。有鄉親說，明天將送王，許多人依依不捨離鄉，這是「美麗的句點」；也有信徒表示，「大千歲」任務完畢，準備上天庭繳旨，彩虹橋已搭好。

小琉球3日起舉行三年一科迎王平安祭典，歷經3日白沙碼頭逡港腳恭請王駕、4日遶境區域大寮角、5日遶境區域天台角、6日遶境區域杉板路角、7日遶境區域白沙尾角、8日王船平安遶境琉球鄉，9日清晨將在中澳沙灘恭送王駕。

小琉球民俗盛事迎王平安祭典8日迎來重頭戲「牽船遶境」，遶經港灣各處收煞驅邪，傳統上為祈求出海作業平安。中央社
小琉球民俗盛事迎王平安祭典8日迎來重頭戲「牽船遶境」，遶經港灣各處收煞驅邪，傳統上為祈求出海作業平安。中央社

小琉球舉行三年一科迎王平安祭典，8日「牽船遶境」為重頭戲，家家戶戶也準備點心、飲品，供轎班人員與隨香客補充體力。中央社
小琉球舉行三年一科迎王平安祭典，8日「牽船遶境」為重頭戲，家家戶戶也準備點心、飲品，供轎班人員與隨香客補充體力。中央社

小琉球 迎王 遶境

延伸閱讀

小琉球迎王祭請水 「魏」府大千歲駕臨全場歡聲雷動

小琉球迎王祭典開跑 中澳沙灘請水儀式萬頭鑽動

小琉球迎王祭登場 摩羯颱風轉向信徒直呼「神威顯赫」

空拍看台灣／三年一科小琉球迎王祭 海上遶境施放五彩煙幕超吸睛

相關新聞

火星人布魯諾今晚高雄開唱遇大雨 鐵粉：噢NO變水星人

流行天王Bruno Mars火星人布魯諾，在7、8日連續兩天在高雄世運主場館開唱，預計兩場將突破10萬8千名粉絲朝聖！不...

新人站高雄輕軌軌道驚險拍婚紗 「遭按喇叭不讓」惹怒眾人

高雄輕軌美術館站因「龍貓隧道」外觀，吸引了不少人拍照，但許多人站在軌道拍照已嚴重妨害行車安全，近日有人目擊一對新人竟大剌...

小琉球迎王祭 牽船遶境出現虹橋劃下美麗句點

小琉球民俗盛事迎王平安祭典即將進入尾聲，今天重頭戲「牽船遶境」，下午島上出現虹橋；不少民眾驚喜表示，為今年迎王祭劃下「美...

高雄5千座公車站牌僅1成6顯示到站資訊 議員轟不便民

高雄市共有近5000座公車站牌，其中僅77座是「太陽能電子紙智慧型站牌」，38座是直立式智慧型公車站牌，另外有658處公...

高雄田寮月世界熱氣球公布場次 本月中旬開放搶票

中秋節將至，高雄愛河熱氣球展演、田寮月世界繫留體驗場次及購票時間今天公布。觀光局指出，全新造型的熱氣球預計9月14、15...

高雄仁武淹怕了 籲蓋「地下宮殿」排水

高雄仁武區灣內里在多次颱風豪雨淹水成災，凱米颱風更造成當地淹水超過130公分，居民苦不堪言，成立自救會，昨天原訂要在立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。