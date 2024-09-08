小琉球迎王祭 牽船遶境出現虹橋劃下美麗句點
小琉球民俗盛事迎王平安祭典即將進入尾聲，今天重頭戲「牽船遶境」，下午島上出現虹橋；不少民眾驚喜表示，為今年迎王祭劃下「美麗的句點」。
小琉球今天「牽船遶境」，一早道士點兵上船，唱名王船上水手與兵將等，讓船上工作人員各就各位，接著陸上行舟，遶經港灣各處收煞驅邪，傳統上為祈求出海作業平安；一路上也接受民眾添載紅包，由千歲轎班收至小船，日後由三隆宮廟方管理。
轎班人員與隨香客下午雨中牽船前行，驚喜迎來彩虹，不少民眾紛紛舉起手機、相機記錄，並在臉書（Facebook）社團分享。有鄉親說，明天將送王，許多人依依不捨離鄉，這是「美麗的句點」；也有信徒表示，「大千歲」任務完畢，準備上天庭繳旨，彩虹橋已搭好。
小琉球3日起舉行三年一科迎王平安祭典，歷經3日白沙碼頭逡港腳恭請王駕、4日遶境區域大寮角、5日遶境區域天台角、6日遶境區域杉板路角、7日遶境區域白沙尾角、8日王船平安遶境琉球鄉，9日清晨將在中澳沙灘恭送王駕。
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