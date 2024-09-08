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火星人布魯諾今晚高雄開唱遇大雨 鐵粉：噢NO變水星人
流行天王Bruno Mars火星人布魯諾，在7、8日連續兩天在高雄世運主場館開唱，預計兩場將突破10萬8千名粉絲朝聖！不料，中央氣象署今傍晚5時許對高雄發布大雨特報，高雄果真雷聲轟轟、下起間歇性大雨，有粉絲見天氣轉變，哀號「噢NO」、「雷火人即刻上映」、「要變水星人了」。
中央氣象署今天傍晚5時許，發布豪雨特報，指午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，包括南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，另台中、嘉義、高雄、屏東、花蓮、台東地區則有局部大雨發生的機率，請民眾小心防範。
流行天王Bruno Mars火星人布魯諾，今第2天在高雄世運主場館開唱，未料，今傍晚卻遇到高雄下大雨的天氣，有網友在高雄PTT版留言哀號，「等等要看火星人，真崩潰」、「噢NO!!!!!要看火星人」、「雷火人即刻上映」、「不要啊、正準備要去看火星人」。
另有網友指，「考驗演唱會主辦單位應變能力」、「祝演唱會順利」。
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