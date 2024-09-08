2業者擬在澎湖西嶼建49座風電機組 鄉民表達反對立場
有2家能源開發公司計劃在澎湖西嶼興建49座風力發電機組，全鄉鄉民今晚幾乎總動員齊聚鄉公所前，以行動簽署和發表聲明反對西嶼陸域風電開發計畫，期盼天佑菊島與西嶼。
澎湖西嶼鄉民謝富貴自力發起的「守護菊島珍愛西嶼」庶民攜手「反瘋車團結大會」，今晚在西嶼公所前舉行，包括鄉長李添進與縣議員許月里等人，和全鄉11村幾乎全員出動，以行動表達反對設置風電機組。現場除發表「反對西嶼鄉陸域風電開發計畫」的共同聲明外，與會鄉民也簽署反對在西嶼設風電機組，過程還算平和。
國內有2家能源開發公司計劃在西嶼鄉（漁翁島）興建49座風力發電機組，鄉民擔心未來風電機組影響生態、環境與居民權益，發起簽署反對風電機組和發表反對西嶼陸域風電開發計畫。
澎湖縣長陳光復在8月底接見西嶼陳情民眾時，針對風力發電開發業者欲於西嶼鄉建置風力發電機組一事，向西嶼鄉民說明縣府與鄉民站在一起，允諾風電開發沒有取得地方同意前，縣府絕對不會同意。
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