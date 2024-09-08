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新人站高雄輕軌軌道驚險拍婚紗 「遭按喇叭不讓」惹怒眾人

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄輕軌美術館因「龍貓隧道」外觀，吸引了不少人拍照，但許多人站在軌道拍照已嚴重妨害行車安全，近日有人目擊一對新人竟大剌剌在軌道上拍婚紗照。圖／翻攝自高雄輕軌臉書
高雄輕軌美術館因「龍貓隧道」外觀，吸引了不少人拍照，但許多人站在軌道拍照已嚴重妨害行車安全，近日有人目擊一對新人竟大剌剌在軌道上拍婚紗照。圖／翻攝自高雄輕軌臉書

高雄輕軌美術館站因「龍貓隧道」外觀，吸引了不少人拍照，但許多人站在軌道拍照已嚴重妨害行車安全，近日有人目擊一對新人竟大剌剌在軌道上拍婚紗照，就連輕軌進站對其按喇叭，新人還堅持拍完照才走開，目擊者怒批「整車的人都等你們就好啦」；高捷表示最高開罰7500元，交通部已研擬大眾捷運法修正草案，未來會提高罰則至100萬。

目擊者表示，該對準備結婚的新人在輕軌美術館的軌道上拍攝婚紗，但輕軌列車緩緩駛進站時，新人也未意識到危險，且輕軌司機員已多次按喇叭提醒，對方仍不讓行、移動緩慢，執意要拍完婚紗照才要離開，目擊者痛批「整車的人都等你們就好啦，要當輕軌司機應該要有很多耐心吧」。

該目擊者事後將影片放置社群媒體Threads，其他網友留言說「他們已經踩到軌道的草皮區了」、「旁邊的工作人員也不阻止還一直拍」、「不尊重！影響大眾運輸」、「把輕軌當玩具了」、「他們沒遇到開窗大罵的，真的當司機塑膠」、「這司機人已經很好了，之前看過那種真的很生氣，就直接喇叭一路按到底」。

根據規定，除了在十字路口依循號誌燈指示通過輕軌軌道之外，其他軌道區，人車不得隨意跨越，違者依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰。

高捷表示，影片中的當事人已違反「大眾捷運法」，將對其製單告發並移交市府交通局裁罰，最高可處以新台幣7500元罰鍰；不過針對擅闖輕軌軌道亂象，交通部預告大眾捷運法修正草案，將提高罰則，以闖軌道民眾為例，現行罰則為1500到7500元，修法後將提高到1萬元至100萬元的罰鍰。

婚紗照 捷運 高雄輕軌

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