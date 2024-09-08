高雄5千座公車站牌僅1成6顯示到站資訊 議員轟不便民

高雄市共有近5000座公車站牌，其中僅77座是「太陽能電子紙智慧型站牌」，38座是直立式智慧型公車站牌，另外有658處公車站設置LED或LCD動態資訊看板，附掛於候車亭、直立式站牌上，提供即時到站資訊，意即全市僅近800處公車站能顯示公車即時資訊，比例為1成6，議員張博洋數量偏低，相當不便民。

張博洋表示，全市公車抵達時間不確定性高，年長者、行動不便者或觀光客未安裝公車動態APP或不會使用行動網路下，常在傳統公車站牌前，因無法得知公車進站時程而原地枯等，間接影響搭乘公車意願，他要求交通局加速推動全市直立式燈箱公車站牌全面汰換為太陽能電子紙智慧站牌，尤其應盤點毀壞嚴重者優先汰換。

全市有超過3000個滾筒或旗桿式站牌、550座直立燈箱式站牌，多數均已設置超過10年以上，站牌上只顯示公車路線，無即時動態，且夜間時照明不足、不易閱讀等缺點遭詬病，高市府3年前在市區商圈設置38座「智慧型公車站牌」，整併尺寸凌亂的站牌，面板能顯示3條以上動態資訊，還加入民眾按取的招呼燈，讓候車更加友善。

但智慧型公車站牌因用電申請不易，加上近年「電子紙」技術趨成熟，市府轉而改用「太陽能電子紙站牌」將智慧面板以紙張方式呈現，同樣提供到站資訊，還將路線圖和字體加粗放大，讓長輩方便閱讀，頂部的太陽能板能在無日照下連續運作20天，裝設無需申請用電、接電埋管，能在道路上直接安裝，無產權爭議，相當簡便迅速。