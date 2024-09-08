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高市失智人口估逾4萬 10家地區醫院成立共照中心

中央社／ 高雄8日電

高雄市推估今年底長照需求人口將達11萬5631人、失智人口數4萬2717人；市府衛生局今天表示，已輔導10家地區級醫院成立失智共照中心，盼從社區發現疑似失智者，及早接受治療。

高雄市政府衛生局統計，高雄市老人人口截至今年8月約53萬4621人，老人人口比率達19.6%，已高於全國的18.8%，推估今年底高雄市長照需求人口將達11萬5631人、失智人口數約4萬2717人。

衛生局今天發布新聞稿表示，市府建構失智照護網絡，目前高雄市失智症確診率為77.4%，已提前達到國家失智症政策綱領「2025失智友善777」目標，高於全國平均值且為六都第一。

衛生局指出，每年9月是國際失智症月，今年國際失智症月倡議主題為「失智症行動的最佳時刻」，呼籲市民重視失智症，並從預防失智因子來降低罹患風險，無論是在早期或晚期，都能夠透過積極行動來延緩失智或預防發生。

衛生局也委託輔英科技大學今天在鳳山大東藝術中心舉辦專題演講，邀失智症照護專家、醫師陳乃菁主講，讓市民更深入探討與維護患者醫療決策權與尊嚴；並於現場辦理多項互動遊戲及樂齡大學長輩成果展，共同響應國際失智症月。

衛生局表示，已輔導10家地區級醫院成立失智共照中心，招募509家診所、藥局、居護所、治療所等單位加入高雄市失智友善醫事單位，從社區中發現疑似失智者，協助及早篩檢、確診並接受治療。

此外，依據個別失智程度提供分級照護，目前高雄市有560家C級巷弄長照站及54個失智服務據點可提供失智者預防及延緩失能服務；有127家日照中心及3家團體家屋可提供失智者專業照顧，幫助個案穩定生活及減緩家屬照護壓力。

衛生局指出，透過健康生活型態如多動腦、多運動、多參與社會活動及均衡飲食等，可減緩因老化導致的衰弱與失智或失能；若親友出現疑似失智症狀，可至鄰近失智友善醫事單位及早篩檢，有照護需求則可撥打1966長照服務專線。

失智症 衛生局

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