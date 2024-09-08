高雄田寮月世界熱氣球公布場次 本月中旬開放搶票

中秋節將至，高雄愛河熱氣球展演、田寮月世界繫留體驗場次及購票時間今天公布。觀光局指出，全新造型的熱氣球預計9月14、15日在高雄愛河浪漫升空，9月28、29日及10月5、6日兩個周末移師田寮，9月中旬開放超商ibon預約購票，現場也可排隊購票。

觀光局指出，土耳其的卡帕多奇亞地形奇特，被稱為地球上最像月亮的地方，熱氣球飛行體驗享有盛名，被列為人生必訪的百大景點之一；高雄田寮月世界具備類似惡地形景色，同時也是國內第9座泥岩惡地地質公園。

今年高雄愛月熱氣球活動9月14日登場，熱氣球繫留體驗場次安排在9月28、29日，以及10月5、6日於田寮月世界起飛，活動期間晚間還有燈光展演秀。

觀光局長高閔琳說，今年會有全新熱氣球在愛河跟大家見面，活動會場也安排假日市集，逾30攤特色攤位參與，「愛河貢多拉船」也推出預約搭船8折優惠，「白色戀人貨櫃」與「愛河走走」消費滿額送熱氣球造型掛飾。此外，只要在「高雄旅遊網FB」留言並完成任務，有機會免費搭乘嶄新造型熱氣球。