2024高雄街舞大賽落幕 Mintha抱走18萬首獎

「2024雄爭舞鬥國際街舞大賽」昨晚熱鬧落幕，各分組得獎名次出爐，Freestyle Battle賽由壞T（周旻昇）奪冠，即播即跳冠軍為霓霓（李霓），排舞賽學生組冠軍由「MIXCIN HER」獲得，排舞賽網路人氣獎的舞團「靈魂頑童」，最高獎金18萬元由成人組冠軍「Mintha」獲得。

市府青年局指出，今年賽程分排舞賽、Freestyle Battle賽及K-POP即播即跳三大賽事。其中排舞賽分成人組及學生組，共計57組425人報名，總參賽人數577人，創歷屆新高，賽事獎金共計46萬元。

今年活動邀請曾任熱舞社長的藝人陳漢典同場尬舞，評審陣容堅強，其中韓國籍評審Virus曾任2024巴黎奧運霹靂舞評審，國際賽事經驗豐富。