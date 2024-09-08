2024高雄街舞大賽落幕 Mintha抱走18萬首獎
「2024雄爭舞鬥國際街舞大賽」昨晚熱鬧落幕，各分組得獎名次出爐，Freestyle Battle賽由壞T（周旻昇）奪冠，即播即跳冠軍為霓霓（李霓），排舞賽學生組冠軍由「MIXCIN HER」獲得，排舞賽網路人氣獎的舞團「靈魂頑童」，最高獎金18萬元由成人組冠軍「Mintha」獲得。
市府青年局指出，今年賽程分排舞賽、Freestyle Battle賽及K-POP即播即跳三大賽事。其中排舞賽分成人組及學生組，共計57組425人報名，總參賽人數577人，創歷屆新高，賽事獎金共計46萬元。
今年活動邀請曾任熱舞社長的藝人陳漢典同場尬舞，評審陣容堅強，其中韓國籍評審Virus曾任2024巴黎奧運霹靂舞評審，國際賽事經驗豐富。
高雄市長陳其邁昨至會場為選手加油，並預告高雄近日活動很精采，除街舞賽之外，2024高雄霹靂舞國際大賽近期也將在海音館舉辦，鼓勵年輕學子多方發展找到興趣。青年局長張以理說，高雄街舞賽今年邁入第四屆，將持續推廣街舞活動，為年輕族群創造更多揮灑空間及舞台。
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