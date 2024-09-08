火星人布魯諾開唱首日 高市85分鐘完成散場

美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars本月7日起連續2天在高雄世運主場館開唱，首日場內外即時人數達8萬人，演唱會於昨晚9時結束，從場內清空至疏運完成，共花費85分鐘，整體秩序良好。

高雄市長陳其邁今晚親至世運主場館應變中心督軍疏運。高雄市交通局表示，演唱會吸引大量歌迷參與，場內外即時人數達8萬人，演唱會在昨晚9時結束，25分鐘內場內清空，10時25分即完成疏運，費時85分鐘。

根據高雄捷運公司統計，R17世運捷運站運量7日全日約3.1萬人次；高捷指出，對於世運站南下車次疏運規劃，也派員緊盯各站監視畫面與進出站數據，演唱會一結束，立即啟動世運站散場人潮疏運，加密班次維持散場動線順暢。

市府透過新聞稿表示，為確保大型演唱會現場群聚安全，高市府8月才在世運主場館舉辦國土安全等級的疏散實兵演練，陳其邁當時也特別指示警方，在大型演唱會活動現場要增加巡邏密度與見警率，做好萬全準備，以確保安全無虞。

交通局表示，今晚火星人演唱會，高市警局除增派警力維持現場與周邊秩序，還出動防爆犬巡邏戒護，務必做到讓歌迷粉絲能夠安全又開心地欣賞國際級演出。現場也提供免費接駁車服務，往返高鐵左營站、台鐵新左營車站接駁車載運約228車次、9120人次。

交通局說明，預期Bruno Mars火星人布魯諾8日人潮與7日相近，因應場域周邊交通管制，高雄捷運紅線已提高疏運量能，世運主場館與高鐵站／台鐵新左營站間，也可利用免費接駁車往返。

交通局強調，世運主場館周邊左楠路、翠華路、軍校路、國道10號仍將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。