觀察站／撕掉租售廣告 掩飾商圈沒落？

高雄積極爭取高科技產業，發展演唱會經濟，但區域發展失衡，南高雄多處傳統商圈沒落，昔日榮景不再，店面租售廣告林立，市中心蛋黃區斗大的租售廣告，讓「市府高層」覺得礙眼，欲去之而後快，但廣告是促進經濟的手段之一，市府拆掉售租廣告維護城市觀瞻，卻忽略可能因此砍斬房產交易商機，恐顧此失彼。

高雄這兩年爭取到台積電落腳，迎來上下游產業鏈，北高雄大興土木闢建數個產業園區，南高雄則重點開發亞灣區，形塑AI產業聚落，加上近兩年發展演唱會經濟，表面上一片欣欣向榮。

但高雄華麗轉身的同時，尚未完全度過「變身」的陣痛期，昔日熱鬧繁榮的三多、新堀江、玉竹街商圈沒落，近年空屋率依舊居高不下，中山路等「中」字輩的要道充斥斗大的租售廣告，店家哀嘆店面招租一年也租不出去，更有房仲抱怨半年賣不出一間房子。高雄喊得震天價響的發展榮景，未能替沒落的商圈注入活水。

房仲業代客銷售物件，靠的是懸掛大型廣告或在網路宣傳兩大管道，但網路管道以特定房仲平台較具實力，若無法懸掛大型廣告，等於雙臂盡廢，毫無用武之地。

環保局祭出整頓售租廣告手段後，許多房地產廣告瞬間變「迷你版」或消失，若因此導致店面租不出去、地主無法賣地，留下夜裡拉下鐵門的黑街，街景豈不更加淒涼？

市府應設想，除了取締、開罰大型廣告物，更要思考如何活絡經濟，重振商圈榮景，否則光靠拆廣告來掩飾商圈沒落，店面紛紛租售的事實，未免自欺欺人。