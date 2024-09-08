演唱會經濟 加持不到南高雄

南高雄中山路等要道沿路不少黃金店面近年貼出租售廣告，因地處蛋黃區，價格昂貴，不易租售，斗大的廣告懸掛許久，漸成高雄「街景」，令市府覺得「有礙市容」，要求限期拆除改善。記者走訪幾處重點路段，發現中山路不少租售廣告已變「迷你」，有房東感嘆，小型廣告效益不彰，房子招租一年都租不出去。

記者直擊發現，中山路以往整面帆布租售廣告掛在建物外牆的情景不再，有的僅在牆柱貼海報，小巧迷你，路過的人車不注意，根本看不到。中山路一名房東說，以前沿路都掛著租售的大型廣告，現在廣告卻被「縮水」了，市區店面本就不易招租，加上中山路沿線停車位少，他的店面長達一年都租不出去。

麥姓地主在中山一路有筆土地出租經營餐廳，因當地商圈沒落，餐廳難經營打算不續租，他決定出售土地。他感嘆說，重振商圈不能光靠辦活動，市府應好好想辦法，才能讓店家生意好做，否則黃金地段即使要租售，也變得「有行無市」。

義守大學財金系教授李樑堅說，近年南高雄人口轉移北高雄，商圈沒落掀起倒閉潮，店家紛紛掛起招租廣告，不只中山商圈沒落，五福、大立商圈也不敵競爭逐漸黯淡，高雄雖有演唱會經濟加持，外溢效果跨不到南高雄，預料富邦凹子底漢神百貨3館開幕，南高雄商圈將更受衝擊。

李樑堅認為，近來亞灣區吸引AI及半導體等高科技產業進駐，市府辦活動的主軸也應該拉回南高雄，以遊戲、電競、Cosplay做為號召，設計符合年輕族群口味的活動，結合捷運R9中山公園站規畫特色市集，推美食地圖吸聚人潮，擴大帶動玉竹商圈、五福商圈的消費力。

市府經發局也應輔導在地店家申請經濟部活絡商圈補助計畫經費，並注入文創、科技、美食，以嘉年華式的大型活動營造商圈特色，擴大消費力道，傾產官學民各界之力再造商機。