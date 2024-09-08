遮掩蕭條？高雄要道禁大型租售廣告

高雄市區不少黃金店面高掛斗大的租售廣告，被揶揄「素珠（售租）很多」，更被解讀為「經濟蕭條」的表徵，尤以南高雄更嚴重，最近環保局以未申請許可、妨礙觀瞻等理由，通知房仲業者限期拆除張掛建築物外牆的租、售廣告，引起業者反彈，抱怨衝擊生計。議員質疑拿掉「遮羞布」就可改變高雄景氣不好的事實嗎？除要求市府設法振興商圈，對廣告物也要有統一的標準。

環保局解釋，因市區要道廣告物充斥，帶給遊客和市民城市管理混亂的負面印象，破壞美感及影響行車安全，因此優先擇定高雄火車站、國道交流道周邊及中山、中正路等市區要道，經認定有礙公安、交安及市容觀瞻等未經許可擅自設置的大型、破損或租售等廣告物，依廣告物管理自治條例取締，今年已查報74面廣告物，通知所有人、使用人或設置場所管理人限期拆除。

「花錢製作廣告轉眼就拆，不僅浪費錢，租售資訊如何宣傳？」房仲業者說，致電環保局詢問，卻得到「即便有申請，還是不會過」的答覆，租售廣告雖符合規定的尺寸，環保局卻釋出拆除訊息且未給緩衝時間，後來透過民代、房仲公會與環保局協調，達成的共識是蛋黃區的中正、中山等要道，不希望出現房地產租售廣告。

有房仲業者抱怨，環保局通知限期4天改善，太倉卒，且其他路段仍可掛大型帆布廣告，非房地產租售的廣告也可高掛，雙標不公。

居中協調的市議員林智鴻透露，市府認為市區要道太多房地產租售廣告，會讓人感覺高雄經濟不好，也影響市容，因此協調修正廣告物的設計，但他認為市區廣告規範應一視同仁，要有統一管理標準，應找到平衡點，保障房仲業生計及生存權。

市議員黃紹庭說，五福路和中山路曾是高雄最繁華的地方，三多商圈10年前還是高雄地王，但近年沒落，店面等租售廣告非常多，市府卻用行政手段要求房仲、屋主拆除廣告拿掉「遮羞布」，南高雄景氣衰退，市府試圖掩耳盜鈴是鴕鳥心態，希望市府應正視南高雄榮景消逝的事實，提出專業、前瞻性的政策重振商機與榮景。