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遮掩蕭條？高雄要道禁大型租售廣告

聯合報／ 記者石秀華郭韋綺王昭月／高雄報導
高雄市環保局以妨礙觀瞻為由通知房仲業者拆除懸掛在建築物外牆的租售廣告物。記者石秀華／攝影
高雄市環保局以妨礙觀瞻為由通知房仲業者拆除懸掛在建築物外牆的租售廣告物。記者石秀華／攝影

高雄市區不少黃金店面高掛斗大的租售廣告，被揶揄「素珠（售租）很多」，更被解讀為「經濟蕭條」的表徵，尤以南高雄更嚴重，最近環保局以未申請許可、妨礙觀瞻等理由，通知房仲業者限期拆除張掛建築物外牆的租、售廣告，引起業者反彈，抱怨衝擊生計。議員質疑拿掉「遮羞布」就可改變高雄景氣不好的事實嗎？除要求市府設法振興商圈，對廣告物也要有統一的標準。

環保局解釋，因市區要道廣告物充斥，帶給遊客和市民城市管理混亂的負面印象，破壞美感及影響行車安全，因此優先擇定高雄火車站、國道交流道周邊及中山、中正路等市區要道，經認定有礙公安、交安及市容觀瞻等未經許可擅自設置的大型、破損或租售等廣告物，依廣告物管理自治條例取締，今年已查報74面廣告物，通知所有人、使用人或設置場所管理人限期拆除。

「花錢製作廣告轉眼就拆，不僅浪費錢，租售資訊如何宣傳？」房仲業者說，致電環保局詢問，卻得到「即便有申請，還是不會過」的答覆，租售廣告雖符合規定的尺寸，環保局卻釋出拆除訊息且未給緩衝時間，後來透過民代、房仲公會與環保局協調，達成的共識是蛋黃區的中正、中山等要道，不希望出現房地產租售廣告。

有房仲業者抱怨，環保局通知限期4天改善，太倉卒，且其他路段仍可掛大型帆布廣告，非房地產租售的廣告也可高掛，雙標不公。

居中協調的市議員林智鴻透露，市府認為市區要道太多房地產租售廣告，會讓人感覺高雄經濟不好，也影響市容，因此協調修正廣告物的設計，但他認為市區廣告規範應一視同仁，要有統一管理標準，應找到平衡點，保障房仲業生計及生存權。

市議員黃紹庭說，五福路和中山路曾是高雄最繁華的地方，三多商圈10年前還是高雄地王，但近年沒落，店面等租售廣告非常多，市府卻用行政手段要求房仲、屋主拆除廣告拿掉「遮羞布」，南高雄景氣衰退，市府試圖掩耳盜鈴是鴕鳥心態，希望市府應正視南高雄榮景消逝的事實，提出專業、前瞻性的政策重振商機與榮景。

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