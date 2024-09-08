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高雄仁武淹怕了 籲蓋「地下宮殿」排水

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄仁武灣內地區淹水問題嚴重，居民成立自救會，昨天拉起白布條大喊：「還我不淹水家園」，呼籲市府比照日本東京蓋「地下宮殿」治水。記者王勇超／攝影
高雄仁武灣內地區淹水問題嚴重，居民成立自救會，昨天拉起白布條大喊：「還我不淹水家園」，呼籲市府比照日本東京蓋「地下宮殿」治水。記者王勇超／攝影

高雄仁武區灣內里在多次颱風豪雨淹水成災，凱米颱風更造成當地淹水超過130公分，居民苦不堪言，成立自救會，昨天原訂要在立委舉辦的災損座談會上一吐為快，前夜會議卻突然宣布取消，但數10名居民上午仍到場拉白布條，抱怨市府治水不見成效，大水淹到胸口，家具都損壞，高喊「還我不淹水家園」，更呼籲比照東京興建「地下宮殿」排水系統，讓大家免除洪災。

「只要淹水，就像戰爭一樣」仁武人淹水自救會發起人陳若說，當地曾有長輩在淹水時，剛好尿道炎發作，命懸一線，隨時可能喪失性命，還好消防隊員用橡皮艇載長輩脫離災區，搶回一命，另有長輩從1980年起歷經5、6次水災。

陳若表示，凱米颱風造成許多車輛泡水，引擎內的油被帶出，淹進家裡的黃泥水不只夾帶泥沙還有汽油味，災後請人清淤1天要價2000元，家戶花了好幾萬元，但這次淹水50公分才補償3.5萬元，根本不夠，「我們不要淹水，我們要治水」。

住仁武10多年的吳姓女子共遇到3次淹水，她說，每次淹水愈淹愈高，「淹到我們都心灰意冷」，凱米颱風來襲時，門外淹到胸口，家裡淹到腰際，冰箱、家具全都損壞，希望市府比照東京興建「地下宮殿（首都圈外郭放水路）」排水系統，有效治水。

灣內里民在凱米颱風過後成立「仁武人淹水自救會」，昨天災損座談會雖臨時取消，仍有數十人在灣內國小大門前拉白布條，要求高市府定時清淤、盡速制訂縝密排水計畫、興建「地下宮殿」，還給居民不淹水的家園。

高雄市水利局說，為減輕仁武地區水患，已爭取改建八涳橋，持續辦理後勁溪瓶頸段拓寬工程，將可有效降低河道水位，並在仁武地區爭取闢建滯洪池，增加滯洪量。中央核定的應急及治理工程案件補助金額總計11.2億元，將全力趕辦各項治水工程，並滾動檢討改善成效。

凱米颱風 治水 淹水

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