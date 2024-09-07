影／金門瘋博餅！各鄉鎮祭大獎 金城鎮狀元獨得「黃金一兩」

金門縣各鄉鎮公所「中秋博狀元餅」今天晚間同步開博，各桌狀元將於9月14日參加縣府所舉辦的總決賽，為了吸引民眾參加，各鄉鎮紛紛祭出大獎，其中最受矚目的是金城鎮價值近10萬元的「一兩黃金」，還有重型機車與3合一洗衣機，所以各場次都大爆滿，吸引不少民眾或遊客到場「博一把」，大家都說好好玩；據悉，總決賽的前5名，將可赴陸參加「海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，有機會贏得最大獎知名汽車。

金城鎮公所於晚間6時，在總兵署前廣場舉辦博狀元餅，包括金城鎮長李誠智、金門縣政府參議陳祥麟、金城鎮代表會主席郭永隆與各代表、里長都到場與民同樂，現場吸引1千多名民眾參加試手氣，由於人數眾多，鎮公所共分3場次進行，只見參加者不分男女老幼，大家都摩拳擦掌，期待將最大獎帶回家，骰子在碗公中互相碰撞的聲音此起彼落，現場氣氛超嗨。

比賽過程中滿是歡笑與驚呼聲不斷，而鎮公所也提供知名特產，作為各桌博餅小獎品，經過3場次的比賽之後，初賽共產生96位桌狀元，再進行複賽，最後獲勝的前8名再進行決賽，最終產生狀元王。李誠智說，今年的最大獎同樣是黃金一兩，他提到，黃金價格持續漲價，今年更大幅攀升，以目前的價值來預估就逼近10萬了。

據了解，今天各鄉鎮的桌狀元都可參加9月14日下午5時在浯江書院辦的總決賽，也限量提供參加「金門尚義機場博餅迎賓體驗點」、「總兵署博餅體驗點」、「2024月老之約-關聖帝君博餅挑戰賽」、「跑動金門博餅體驗」狀元們、及參加本年度首次辦理的「古裝Cosplay攝影大賽」相關得獎者及人氣組。

總決賽共分為「鄉試」、「會試」、「殿試」三級，並於鄉試中每桌取2位參加會試，會試再取10位參加殿試，再由殿試取前5名，赴陸參加「2024海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」資格；狀元能獨得金門酒廠編號888的20公升罈裝酒及配合光華酒窖入窖活動，將金門高粱酒貯藏於金門特有的花崗岩石窖藏坑道中。

觀光處指出，總決賽的前五名，將可赴陸參加「2024(第20屆)海峽兩岸中秋博餅狀元王中王大賽」，為即將開放的陸客來金旅遊先行開啟文化觀光。這次活動不僅是兩地居民情感的再度連結，更是促進兩岸文化觀光融合的具體實踐。

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