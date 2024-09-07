火星人布魯諾高雄開唱首日 近200警力維持交通

美國流行歌手火星人布魯諾Bruno Mars今天起連續2天在高雄世運主場館開唱，預計吸引10萬歌迷齊聚。今天下午5時許世運站周邊湧進大量人潮，市府出動近200名警力維持交通。

來自台北的歌迷陳小姐說，本來沒有搶到票，但朋友臨時有事無法聽演唱會，自己幸運接收朋友的票，昨晚下班後就直奔高雄，預計玩到週日晚上再搭高鐵返家。

高雄捷運公司在演唱會期間也動員超過百名人力，進行人潮分流及疏運動線管制。高捷提醒，演唱會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道（與接駁公車同一路線），由3號出入口進站搭車。

民眾王先生說，第一次到高雄世運聽演唱會，相關疏導動線規劃得很完備，雖然捷運站非常多人，但人流管控得宜不會覺得很塞，加上世運周邊的道路全都管制，對於行人很友善，很快就抵達演唱會現場。

交通局也提醒，世運大道將於演唱會活動2天的中午12時開始實施交通管制至晚間12時，穿越性車流建議改道。因應人潮眾多，已規劃捷運加密班次及免費接駁車服務，建議歌迷盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間。

高雄市政府昨天起推出「50+50」商圈夜市優惠券加一卡通綠點（總價值100元），以及9場主題前夜祭，要讓粉絲提前預熱。演唱會前的「星期五晚上」，捷運左營站吸引上百樂迷一起「火星人cosplay」。

歌迷許先生與女友一起到高雄聽演唱會，許先生說，一下高鐵領完優惠券後，就換上火星人的爆炸頭、花襯衫、墨鏡，「一秒切換演唱會模式」立刻打卡向朋友炫耀，更幸運的是還抽中活動最大獎星級飯店住宿券。