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金門中秋博狀元烈嶼搶先開跑 7歲男童手氣佳抱回10箱酒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天率先開博，現場席開90桌，熱鬧滾滾。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天率先開博，現場席開90桌，熱鬧滾滾。記者蔡家蓁／攝影

「狀元啦！」金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動今天14點10分率先開博，現場席開90桌，有900多位民眾到場參與，場面熱鬧滾滾，經過3場次的拼搏，烈嶼鄉的「狀元王」由年僅7歲的小男孩楊程皓獲得，順利將最大獎10箱高梁酒帶回去，他童言童語的說，「要把酒留給爸爸喝」，讓眾人聽了都莞爾一笑。

「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動今天下午在烈嶼鄉東林複合式運動開博，這項活動是鄉裡盛會，幾乎大多數的鄉民都來了，烈嶼鄉長洪若珊表示，今年活動比往年更熱絡，報名幾乎是秒殺；有別於其他鄉鎮都在晚間18點才開始，烈嶼鄉選在下午開博，洪說，沒跟其他鄉鎮同步舉辦，主要是烈嶼鄉參加的長輩比較多，晚上出門可能比較不方便，為了長輩的安全才將時間調整為下午。

「四、四、四」這項活動幾乎是「全家總動員」，參加的人有老有少，因為博餅是以4點為大，隨著骰子甩出的那一瞬間，大家都喊的特別大聲，隨著活動越接近尾聲，氣氛更是緊張到不行，最終各桌產生「桌狀元」晉級，這些狀元在開9桌，博出每桌一位「狀元」，最終經過3回合產生「狀元王」。

烈嶼鄉的狀元與榜眼都是由10歲以下的小男生獲得，不少人笑稱，財神爺似乎比較眷顧「小孩」；「狀元王」楊程皓相當害羞，全程都緊黏著媽媽，楊媽媽說這是他第2次參加博餅，去年也有來參加，但成績普通；楊程皓說，博到狀元超開心，至於10箱酒怎麼處理，他說，爸爸喜歡喝酒，要把酒留給爸爸喝。

據了解，烈嶼鄉鎮賽最大狀元獎為0.6L高粱酒10打（市價約5萬）、榜眼是50吋電視1台、探花則是10公斤變頻洗衣機1台，獎品相當豐富。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天14點10分率先開博，在地的男女老少都到場參加。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天14點10分率先開博，在地的男女老少都到場參加。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天下午開博，由年僅7歲的小男孩楊程皓博得「狀元王」，將最大獎10箱高梁酒帶回去。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天下午開博，由年僅7歲的小男孩楊程皓博得「狀元王」，將最大獎10箱高梁酒帶回去。記者蔡家蓁／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天下午開博，大小朋友一起開博，超開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天下午開博，大小朋友一起開博，超開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天14點10分率先開博，由金門縣觀光處長許績鑫（右一）、烈嶼鄉長洪若珊（右二）與烈嶼鄉代會主席林長耕（左一）共同鳴鑼啟動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天14點10分率先開博，由金門縣觀光處長許績鑫（右一）、烈嶼鄉長洪若珊（右二）與烈嶼鄉代會主席林長耕（左一）共同鳴鑼啟動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天下午開博，現場貴賓雲集。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天下午開博，現場貴賓雲集。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天下午開博，烈嶼鄉長洪若珊主持頒獎，頒發各獎項給獲獎人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣「中秋博狀元餅」烈嶼鄉賽活動在今天下午開博，烈嶼鄉長洪若珊主持頒獎，頒發各獎項給獲獎人。記者蔡家蓁／攝影

中秋 爸爸

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