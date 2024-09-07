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澎湖日本茶道文化交流 古蹟第一賓館飄香

中央社／ 澎湖縣7日電

澎湖與日本茶道文化交流會，今天在剛修復完成的縣定古蹟「第一賓館」登場，濃郁茶香在古蹟中飄香，除體驗正宗的日本茶道文化，更彰顯澎湖文化資產的珍貴。

澎湖縣文化局長洪棟霖表示，日本京都與澎湖茶道文化交流，今天首度移師至甫修復竣工的第一賓館，日本京都美濃清工商株式會社前社長若山貴義帶領茶道老師三窪笑子、鈴木那美等參訪團成員，與澎湖各界進行交流。

澎湖文化局文資委員陳英俊為若山貴義等人進行文史導覽解說，講述第一賓館及澎湖的歷史故事，讓眾人參與品茶的同時，更能感受澎日歷史淵源，展現對維護澎湖文化資產與國際文化交流的重要性。

熱愛台日友誼的若山貴義表示，從2010年至今14年，除了疫情期間外，每年都會帶著師生到台灣舉辦裏千家抹茶道茶會，今年擴大連結至澎湖，茶師身著傳統和服，並準備了來自日本名家的精美茶具，與提供京都老店的獨特和菓子文化，讓參與者皆能體驗到正宗的日本茶道文化與日式和菓子傳藝。

澎湖文化局表示，縣定古蹟第一賓館為日治時期的建築，原為接待日本皇族或政要的「貴賓館」，具有高度的建築設計意涵，此次別具意義的茶道文化交流在第一賓館舉行，深具澎日文化的交流意義。

文化資產 日本 澎湖縣

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