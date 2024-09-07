退役中將潘進隆號召志工關懷 陪榮民爺爺歡度中秋

又即將到中秋團圓佳節，高雄市一群退役榮民與民間實業家志工，在前副參謀總長潘進隆號召下，連續八年出錢出力，在秋節前夕舉辦「陪祥和山莊榮民爺爺過中秋」活動，除了美味餐肴與致贈各種禮物外，還安排表演節目同歡，讓志工們與榮民爺爺話家常，現場氣氛溫馨，希望以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。

高雄市左營新祥和山莊居住海軍單身榮民，以前曾經多達數十人，時至今日已經凋零剩十多人，最年輕的都已經高齡90多歲，從中將軍職退伍的潘進隆，在軍職期間就十分關心他們的生活與安頓，也經常到祥和山莊與長輩們話家常關心身體狀況，殷殷垂詢伯伯們的生活起居。